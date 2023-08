Diese Immobilientrends prägen den Markt

Im Folgenden werden die wichtigsten Entwicklungen im Immobiliensektor und ihre Auswirkungen auf die kommenden Jahre diskutiert. Auf bauabenteuer.de können Sie Informationen über dieses Thema und andere Themen im Bereich der Immobilienwirtschaft erhalten.

Die Arbeit zu Hause

Das Homeoffice war nach Ausbruch der Pandemie als Zwischenlösung gedacht, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Doch für die Angestellten war das Büro in den eigenen Räumlichkeiten ein großer Erfolg.

Dies hat Auswirkungen auf die Immobilienindustrie. Viele Firmen setzen sich intensiv dafür ein, ihre Büroflächen zu verringern oder sich für neue Arbeitsweisen zu rüsten. Geteilte Arbeitsplätze und hybride Bürokonzepte werden immer beliebter.

Variable Nutzungsmöglichkeiten

Es gibt eine starke Nachfrage nach flexiblen Nutzflächen sowohl für private als auch für gewerbliche Zwecke. Denn sie stellen sicher, dass man auf neue Herausforderungen schnell und effektiv reagieren kann.

Einige Beispiele für flexible Nutzungen:

Immer mehr Menschen legen Wert auf Flexibilität innerhalb der eigenen vier Wände, egal ob es darum geht, Platz für mehr Nachwuchs, ein neues Büro oder ein neues Hobby zu schaffen.

Auch Unternehmen haben Interesse an flexiblen Immobilienflächen. Es handelt sich nicht nur um eine Reaktion auf den wachsenden Bedarf an Homeoffice. Hybride Konzepte ermöglichen es Büros und andere Einrichtungen, sich schnell an neue Anforderungen anzupassen, wie beispielsweise anpassbare Meetingräume in der Größe. Das ermöglicht die größtmögliche Flexibilität, ohne den laufenden Betrieb zu beeinträchtigen.

Intelligente Häuser

Obwohl Smart Homes seit Jahren diskutiert werden, könnten sie im Jahr 2023 erfolgreich sein. Dank integrierter Computersysteme wird das Wohnen komfortabler und gleichzeitig effektiver. Es gibt verschiedene Arten von Smart-Kühlschränken, die überwacht, wie die Lebensmittel ablaufen, intelligente Heizsysteme, die nur dann heizen, wenn jemand zu Hause ist, und integrierte Sicherheitssysteme. So vielfältig wie die verschiedenen Angebote sind auch die Möglichkeiten.

Flexibles Self-Storage

Wohnraum wird ständig teurer. Gleichzeitig streben die Deutschen nach mehr Bewegungsfreiheit innerhalb ihrer eigenen Wohnungen. Bis jetzt hat die durchschnittliche Wohnfläche kontinuierlich zugenommen. Doch aufgrund der erheblichen Erhöhungen der Preise im städtischen Bereich ist eine Veränderung des Trends sichtbar.

Self-Storage-Fläche sind eine Lösung. Möbel und persönliche Gegenstände können kurz- oder langfristig mit Mikrolagerflächen eingelagert werden. Es ist möglich, in der eigenen Wohnung Platz zu schaffen, ohne dass man persönliche Gegenstände wegwerfen muss.

Building Information Modeling

Computerprogramme, die den Bau und das Facility Management effizienter gestalten können, werden als Building Information Modeling oder BIM bezeichnet. BIM-Software erfasst detaillierte Informationen über die Planung, Konstruktion und Verwaltung eines Objekts. Fortschrittliche BIM-Programme nutzen diese Daten für verschiedene Zwecke, darunter die Erstellung von dreidimensionalen Modellen, die Erstellung von Reports und die Durchführung von Wartungsarbeiten.

Besuche zu Hause

Es ist schwierig, ein Immobilienobjekt ohne die Möglichkeit einer Besichtigung zu verkaufen oder zu vermieten. Auch hier hat die Pandemie vielen Menschen zugutegekommen. Während einer Krise gibt es jedoch immer die Möglichkeit, kreative Wege zu finden. In diesem Fall erfolgt eine Online-Besichtigung von Wohn- und Büroflächen.

Künstliche Intelligenz

Die Immobilienbranche wird im Jahr 2023 voraussichtlich eine noch größere Rolle von KI spielen. Es gibt viele Gründe, warum KI im Jahr 2023 ein wichtiger Immobilientrend sein wird.

Die Immobilienbranche profitiert von künstlicher Intelligenz. KI ermöglicht Immobilienunternehmen, routinemäßige Aufgaben automatisch auszuführen und automatisierte Prozesse einzuführen. KI-Systeme haben die Fähigkeit, Daten automatisch zu sammeln und zu analysieren, um Immobilien zu bewerten und Marktanalysen durchzuführen.