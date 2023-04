Höherer Bekanntheitsgrad mit einem Maskottchen

Um neue Kunden zu gewinnen und ihren Bekanntheitsgrad zu erhöhen, müssen Unternehmen regelmäßig auf sich aufmerksam machen. Flyer und Werbung in den Zeitschriften sind bekannte Mittel. Ein Maskottchen wird nicht nur von Sportvereinen genutzt, um Fans und Sponsoren zu gewinnen. Auch Unternehmen können mit einem Maskottchen ihren Bekanntheitsgrad steigern.

Die richtige Idee für das Maskottchen

Unternehmen, die mit einem Maskottchen auf sich aufmerksam machen möchten, müssen sich Gedanken machen, was das Maskottchen sein soll. Zumeist werden Tiere genutzt. Ein Tier kann mit dem Unternehmensnamen in Verbindung stehen, beispielsweise ein Wolf für ein Unternehmen mit dem Namen Wolf. Das Tier kann aber auch eine Verbindung zu den Produkten des Unternehmens haben. Ein bekanntes Beispiel dafür ist der Bär eines großen Herstellers von Gummibärchen und anderen Süßwaren. In jedem Fall sollte es sich um ein sympathisches Tier handeln, mit dem sich die Zielgruppe identifizieren kann. Abhängig von den Produkten, Dienstleistungen oder der Zielgruppe des Unternehmens kann als Maskottchen auch ein bestimmtes Lebensmittel wie eine Wurst oder ein Maiskolben oder auch eine Person, beispielsweise ein stilisierter Handwerker, dienen.

Wie soll es aussehen?

Ist die Idee für das Maskottchen gefunden, muss dieses Gestalt annehmen. Dabei ist es wichtig, sich zu informieren, ob ein ähnliches nicht schon von einem anderen Unternehmen oder Verein verwendet wird. Anderenfalls droht eine Klage wegen Markenrechtsverletzung. Bei der Gestaltung des Maskottchens kommt es auf

Farben

Kleidung

eventuelle Accessoires

an.

Abhängig von den Produkten oder Dienstleistungen des Unternehmens können die Accessoires gewählt werden. Farben oder Kleidung können in den Firmenfarben gestaltet werden. Zusätzlich kann das Maskottchen ein Firmenlogo bekommen, beispielsweise auf der Kleidung oder einem Accessoire. Als Accessoires eignen sich

Mütze oder Hut

Schal

Handschuhe

Gürtel

Tasche oder Rucksack

Schuhe

Produkte, die das Unternehmen herstellt.

Was noch fehlt, ist der Name. Er sollte einprägsam sein und kann sich an den Firmennamen oder an den Namen eines Firmengründers anlehnen. In jedem Fall sollte sich das Maskottchen durch einen hohen Wiedererkennungswert auszeichnen.

Kostüm herstellen lassen

Nachdem das Maskottchen und seine Gestaltung feststehen, benötigt es ein Kostüm. Eine Person repräsentiert das Unternehmen auf verschiedenen Veranstaltungen oder einfach in der Öffentlichkeit, indem sie das Kostüm trägt. Der Maskottchen Kostüm Hersteller fertigt nicht nur hochwertige Kostüme mit guten Trageeigenschaften, sondern berät auch, wenn es an Ideen mangelt. Der Designservice hilft beim Entwurf für das Maskottchen und auch bei Gesichtsausdruck, Kleidung und anderen Gestaltungselementen. Das Kostüm darf nicht zu schwer sein, wenn es über viele Stunden getragen wird. Daher wird leichtes, aber strapazierfähiges Material verwendet. Das ist vor allem beim Kopf wichtig. Verschiedene Kostüme haben kleine Ventilatoren im Kopf, damit sie auch im Sommer noch angenehm im Tragen sind. Sollen mehrere Personen als Maskottchen auftreten, müssen Kostüme in unterschiedlichen Größen gefertigt werden. Das Material des Kostüms sollte pflegeleicht und möglichst schmutzabweisend sein.

Aufmerksam machen mit dem Maskottchen

Wurde ein Maskottchen gefunden und hat es ein Kostüm, steht der große Auftritt an. Unternehmen können dem Maskottchen mit einem Tag der offenen Tür einen würdigen Start ermöglichen. Das Maskottchen kann die Gäste im Unternehmen herumführen, aber auch Info-Broschüren und Werbemittel an die Gäste verteilen. Bei einem Tag der offenen Tür kann eine bestimmte Zielgruppe angesprochen werden. Unternehmen müssen diesen Termin rechtzeitig ankündigen. Zusätzlich können sie das Programm grob beschreiben. Das gelingt am besten mit Flyern, Werbung in Zeitungen und mit einer Terminankündigung auf der Webseite des Unternehmens.

Auftritt des Maskottchens in der Öffentlichkeit

Das Maskottchen muss verstärkt in der Öffentlichkeit auftreten, um das Unternehmen bekannt zu machen und Kunden zu gewinnen. Volksfeste sind immer eine gute Gelegenheit. Das Maskottchen kann dabei auch Werbematerial verteilen. Abhängig von den Produkten oder Dienstleistungen des Unternehmens können auch Promotion-Aktionen stattfinden. Das Maskottchen kann in der Stadt an einem Stand oder in einer Fußgängerzone werben, indem es Passanten anspricht und Werbemittel verteilt. Werden neue Produkte eingeführt, hat das Maskottchen eine wichtige Aufgabe. Es stellt diese Produkte bei Promotion-Aktionen vor. Abhängig von der Art der Produkte kann es Produktproben und Infomaterial verteilen.

Maskottchen in das Unternehmen integrieren

Das Maskottchen muss einen wichtigen Platz im Unternehmen bekommen, um für einen hohen Wiedererkennungswert zu sorgen. Es muss auf Firmenbroschüren und auf Verpackungen für Produkte erscheinen. Bei Anzeigen in Zeitungen und auf Flyern verdient es ebenfalls einen Platz. Es kann auch auf Briefbogen der Firma gedruckt werden. Nicht fehlen darf es auf der Webseite des Unternehmens. Es kann die Besucher der Webseite begrüßen, aber auch neue Produkte und Aktionen ankündigen.

Fazit: Maskottchen macht ein Unternehmen bekannter

Unternehmen können mit einem Maskottchen ihren Bekanntheitsgrad steigern und neue Kunden gewinnen. Es muss zum Gegenstand des Unternehmens passen und für einen hohen Wiedererkennungswert sorgen. Personen, die das Maskottchen repräsentieren, tragen das entsprechende Kostüm. Sie treten in der Öffentlichkeit auf und informieren bei Promotion-Aktionen über neue Produkte.