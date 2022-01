Mallorca ist ein Ort, der in der letzten Zeit sehr attraktiv und populär ist. Es ist unglaublich kosmopolitisch, mit starker Gastronomie. Eine sehr häufige Frage in Deutschland ist:

Wie kann ich ein Haus auf Mallorca kaufen?

In die letzten 5 bis 10 Jahren, hat sich eine neue Sorte von Käufer entwickelt. Auch Familien mit Kinder haben Potenzial dort entdeckt. Eine perfekte Mischung aus traditionelles Mediterranes und modernes Design bietet magische Erlebnis. Unabhängig davon, ob sie mehr zu Nachtleben neigen, oder ob sie gerne Museen und Galerien besuchen, hat Mallorca für jeder was. Von Palma – die nie schläft, bis zum ruhigen Oasen wie Bellver Schloss – Entscheidung liegt an euch!

Klima auf Mallorca ist einfach traumhaft. Stellen Sie sich nur vor – 300 Tagen Sonne im Jahr. Auch Winter im Mallorca ist nicht mit Winter in Deutschland zu vergleichen. September und Oktober zählen noch unter Sommermonate, und die tapferste unter euch konnten noch ganze November im See genießen. Segeln sie gern? Perfekt! Es gibt über 20 Marinas und Copa del Ray Regatta bietet eine außergewöhnliche Erfahrung nicht nur für Teilnehmer, sondern auch für Zuschauer.

Bevor sie sich für einen Kauf entscheiden, sollen sie aber gut nachdenken, was für ein Typ sie sind. Je nachdem, macht es großes Unterschied, ob sie ein Haus in den Bergen, oder an der Küste kaufen. Falls sie sich für die Berge entscheiden, gehen sie eventuell 2 Mal wöchentlich einkaufen, jedoch täglich spazieren. Sollten sie ein Haus an der Küste berücksichtigen, bereiten sie sich am besten vor jeden Tag außen Essen zu gehen. Einkaufsmöglichkeiten werden ihnen dort sicherlich nicht fehlen.

Sie können kein Spanisch? Kein Problem! Hausbesitzer auf Mallorca müssen sich keine Sorgen machen. Außer viele Nachbarn aus Deutschland, kommen da fast täglich neue Firmen, die sich meistens auf Deutsch und englischsprachige Kunden orientieren. Fast jeder spricht mittlerweile mindestens 2–3 Fremdsprachen.

Sehnsüchtig kann man auf Mallorca nicht werden.

Der Internationale Flughafen bietet mehrere Verbindungen täglich zu fast alle europäische Städte und spanisches Festland.

Haus auf Mallorca zu kaufen war nie einfacher! Mallorca hat es wirklich alles im Griff. Es bietet professionelle Agenturen, Makler und Hausmeisterdienste. Gesetz auf Mallorca ist unkompliziert, ohne viele Grauen Zonen. Die Agenturen sorgen dafür, dass der ganze Prozess für sie stressfrei ist – von Kaufen bis zur Instandhaltung.