Gute Verpackungsmaterialien gewinnen an Bedeutung

Der Online-Handel boomt und das ist auch kein Wunder. Sind wir auf der Suche nach einem bestimmten Produkt suchen wir zu allererst im Internet. Da man dort meist schnell fündig wird, ist das der einfachste Weg an das Ziel zu gelangen. Gleichzeitig find man auf diese Weise nicht nur das gesuchte Produkt, sondern auch einen passenden Anbieter. Inzwischen haben sicherlich die meisten schon selbst die Erfahrung gemacht, ein Anbieter im Internet zu sein. Man findet beim Aufräumen einen alten Lautsprecher oder die alte Plattensammlung, die zu schade ist, um sie weg zu werfen aber wirklich brauchen, tut man sie auch nicht mehr. Also ist das Produkt schnell auf einem Internet-Portal rein gestellt. Doch die eigentliche Herausforderung trifft uns erst, wenn das Produkt tatsächlich bestellt wurde. Denn wie verschicke ich dieses Produkt am besten? Für einen professionellen Online-Shop steht diese Frage ebenfalls oft im Mittelpunkt des Geschehens. Denn hierbei sollte vor allem auf hochwertige Verpackung und Verpackungsmaterialien geachtet werden. Auch hier ist das Internet mit einer Vielzahl von Online-Shops, in denen man Klebeband kaufen kann. Obwohl es total einleuchtend klingt, wird meist an dieser Stelle gerne gespart.

Verdrängt der Online-Handel den stationären Handel?

Die Relevanz guter Verpackungssysteme steigt unaufhaltsam, da immer mehr Bestellungen online abgewickelt werden und das Produkt von Absender zu Empfänger transportiert werden muss. Dazu benötigt es eine Verpackung, die alle notwendigen Funktionen erfüllt. Welche Funktionen eine Verpackung erfüllen muss, darum dreht sich der nächste Abschnitt.

Aber wie reagiert der stationäre Handel auf den Boom, des Online-Handels? Bekanntlich, hat der stationäre Handel, insbesondere der Einzelhandel hohe Umsatzeinbußen zu verzeichnen, die von Branche zu Branche schwanken können. Der Bücherhandel ist beispielsweise eine der stark betroffenen Branchen. Trotzdem vermuten Experten, dass der Online-Handel, den stationären Handel nicht ersetzen wird, da er einige Vorteile aufweist, mit denen der Online-Handel nicht mithalten kann. Beispielsweise die persönliche Beratung, die Möglichkeit das Produkt anzufassen und die Haptik zu erkennen oder der persönliche Kontakt zu einem Verkäufer. Im Gegensatz dazu läuft der Trend zur Zeit dahin, dass sich erfolgreiche Online-Handel ebenfalls eine Anlaufstelle im stationären Handel einrichten. Dementsprechend würden beide Handelsarten mit einander verschmelzen.

Die Verpackung hat verschiedene Funktionen

Wie bereits im oberen Abschnitt erwähnt, stiegt durch das enorme Wachstum des Online-Handels auch die Bedeutung der Verpackungen und der Verpackungssysteme. Alle Verpackungssysteme sollten anhand der Funktionen ausgewählt werden. Sie sollte die Lagerungsfunktion, die Transportfunktion und vor allem die Schutzfunktion erfüllen. Letztere sorgt dafür, dass das Produkt vor Witterungseinflüssen, Stößen oder ähnlichem geschützt ist. Je nach Produkt fällt die Schutzfunktion unterschiedlich aus. Bei Waren die gekühlt werden müssen beispielsweise im Gegensatz zu Waren aus Glas, die besonders stoßempfindlich sind. Beachten sie die Funktionen, steht ihrem nächsten erfolgreichen Versand nichts mehr im Weg.