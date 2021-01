Gartentrends 2021: Das erwartet uns

Berlin. Das Bundeswirtschaftsministerium erwartet eine anhaltende wirtschaftliche Erholung in Deutschland. «Für das Jahresschlussquartal sprechen die vorliegenden Indikatoren für eine Fortsetzung der Erholung», erklärte das Ministerium am Dienstag in seinem aktuellen Monatsbericht. Nachfrage und Produktion in der Industrie nähmen tendenziell zu, am Bau wirkten zunehmend die konjunkturellen Stützungsmaßnahmen, und die Dienstleistungsbereiche…