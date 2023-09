Fulfillment – Unverzichtbar im Onlinehandel

Die Definition zum besseren Verständnis

Wer einen Onlinehandel zuverlässig führen möchte, kommt auch an diesem Begriff nicht vorbei. Genau genommen spielt er jeden Tag aufs Neue eine große Rolle.

Es handelt sich dabei um die Arbeiten des Händlers, die dieser unternimmt, um Ware zum Kunden zu bringen.

Klingt gar nicht so einfach, oder?

Hier kann die Definition helfen und Klarheit in ein schweres Wort bringen.

Wie schon zu erwarten, stammt der Begriff aus dem Englischen und steht für „Erfüllung“ und auch „Ausführung“.

Diesen beiden Wörtern kommt im Bereich des E-Commerce natürlich eine besonders große Bedeutung zu. Kundenwünsche sollen erfüllt und der Versand ausgeführt werden.

Es geht hierbei um folgende Themen:

Verarbeitung von Bestellungen

Verpackung und Versand

Kommissionierung

Positive Kundenbewertungen

Eine besondere Bedeutung kommt hier auch den Transportverpackungen zu, die immer in einem guten Verhältnis zu den Waren stehen sollten, um wiederum gute Kundenbewertungen zu bekommen.

Was sich hinter E-Commerce Fulfillment verbirgt

Hierbei geht es um einen klaren und immer wieder gleichen Prozess. Dieser beinhaltet das Entgegennehmen von Bestellungen und im weiteren Verlauf auf das Verpacken der Ware. Das Versenden spielt natürlich auch eine Rolle. Der Prozess ist erst zu Ende, wenn die Ware beim Kunden angekommen ist.

Dieser Empfänger kann eine Privatperson sein, oder auch ein anderer Händler, der die Ware wieder weiterverkauft.

In den meisten Fällen liegt dieser Prozess in den Händen des Fulfillment-Centers. Wichtig ist es, in diesem Bereich über strategische Systeme zu verfügen. Nur dann kann auch alles reibungslos funktionieren und überwacht werden.

Externer Dienstleister ein Muss

Da kommt recht viel auf einen Händler zu, dass ist schon auf den ersten Blick sichtbar. Allein ist das natürlich nicht zu schaffen.

Hierfür braucht es Hilfe von außen, eine Plattform, die für einen guten Ablauf sorgt und keine großen Fehler zulässt.

Ein Fulfillment-Unternehmen, wie es hier zum Tragen kommen sollte, ist mit vielen Aufgaben betraut. Es kümmert sich darum, dass alles gut versandt wird und es hier keine Probleme gibt. Wichtig ist aber, dass der Händler wiederum für ein gut gefülltes Lager sorgt, damit die Kette auch nicht durchbrochen wird.

Das ist mehr als wichtig, denn Statistiken haben ergeben, dass bis zu 80 % der Verkäufe wieder abgebrochen werden, wenn der Kunde am Ende mit den Lieferoptionen nicht zufrieden ist. Ganz zu schweigen davon, wenn nach einer Bestellung die Lieferung nicht funktioniert und es zu Problemen kommt. In einem solchen Fall ist es fast sicher, dass nicht nochmals eine Bestellung im Shop getätigt wird.

Es ist somit wichtig, dass hier auf alles geachtet wird, und der Kunde zufrieden und mit gutem Gefühl bestellen kann.

Die Phasen im Überblick

Um den Bereich Fulfillment noch besser zu verstehen, braucht es klare Übersicht über die einzelnen Prozesse. Diese sehen wie folgt aus:

Bestellungseingang

Lagerung und Zählung der verfügbaren Produkte

Warenentnahme

Versand der richtigen Waren an den Kunden

Überwachung der Retouren

Bei dieser Aufstellung wird schon deutlich, dass sehr viel auf diesen Bereich des Unternehmens zukommt. Es wird aber auch klar, dass eine Person allein es nicht schafft und es sehr viel Erfahrung in diesen Bereichen braucht.

Alles muss schnell gehen und lange Wartezeiten sind nicht vertretbar. Kunden sind es heute nicht mehr gewohnt und auch nicht gewillt, sehr lange zu warten.

Das ist auch ein Grund, warum die Prozesse oft ausgelagert werden. Das heißt, das externe Dienstleister im Logistikbereich es übernehmen. Der Prozess wird auch als 3PL bezeichnet.

Ist Fulfillment lohnenswert?

Kleine Unternehmen brauchen diesen Service in den meisten Fällen nicht. Denn natürlich müssen auch die Kosten bedacht werden.

Wer aber expandieren und somit größer werden möchte, sollte sich für diese Dienstleistung entscheiden.

Der Arbeitsaufwand nimmt somit ab und Kunden können noch schneller bedient werden. Je größer das Unternehmen, desto lohnenswerter ist es auch.

Vereinfachen in vielen Bereichen

Die Konkurrenz ist groß und besonders für Neueinsteiger kann es schwer werden, sich auf dem Markt einen Namen zu machen.

Das soll aber nicht heißen, dass es nicht möglich. Nur Mut! Neue Angebote sind immer gerne gesehen und werden auch schnell Kunden aufmerksam machen. Wichtig ist nur, den wachsenden Herausforderungen in diesem Bereich auch dauerhaft gewachsen zu sein.

Es wird immer wieder Momente geben, die zum Zweifeln einladen, aber wer das nicht zulässt, wird auch erfolgreich sein können.

Aus einem kleinen Beginn, kann ein großes Unternehmen werden und am Ende steht ein Shop, der in allen Ohren ist.

Mit dem richtigen Dienstleister an der Seite kann gar nichts mehr passieren, außer ein guter Umsatz am Jahresende.