Trotz zunehmender globaler Vernetzung spielt der Standort nach wie vor eine wichtige Rolle für den Erfolg von Unternehmen. Somit ist der Ort, an dem Sie Ihr Unternehmen ansiedeln, weit mehr als nur eine Adresse. Er kann über das Schicksal der Firma mitentscheiden.

Nicht alle Standorte sind dabei für alle Unternehmen gleichermaßen geeignet: Während viele Branchen die Anbindung an bestimmte Zentren und Einrichtungen benötigen, profitieren andere davon, etwas abseits angesiedelt zu sein. Wir werden uns in diesem Artikel mit dem Unternehmensstandort und seinem Einfluss intensiv befassen.

Den „falschen“ Unternehmensstandort gewählt? Wann sich ein Umzug lohnt

Wenn der Standort nicht optimal gewählt ist, kann das einem mittelständischen Unternehmen erheblich schaden. Allerdings müssen sich Unternehmer sehr sicher in ihrer Entscheidung sein, um beispielsweise ein Umzugsunternehmen in Berlin zu beauftragen, einen neuen Standort zu erschließen und alte Mietverträge zu kündigen oder Gebäude zu verkaufen. Daher sollte vorher genau überlegt werden, ob einer oder alle der folgenden Punkte erfüllt sind:

Die Rekrutierung von qualifizierten Mitarbeitern ist am neuen Standort deutlich einfacher.

Hohe Miet- oder Immobilienkosten lassen sich durch einen Umzug erheblich reduzieren.

Die Anforderungen der Kunden werden am neuen Standort wesentlich besser erfüllt.

Mangelnde Infrastruktur behindert das am anderen Standort mögliche Wachstum des Unternehmens.

Wenn nach einer gründlichen Kosten-Nutzen-Analyse die Vorteile des Umzugs deutlich überwiegen, sollte der Schritt hin zu einem neuen Standort nicht unnötig hinausgezögert werden. Schließlich ist er eine strategische Investition in die Zukunft des Unternehmens. Es lohnt sich, aus den Fesseln eines suboptimalen Standortes auszubrechen und sich mit bessern Chancen auf Erfolg neu im Wettbewerb zu positionieren.

Den optimalen Standort ermitteln: Was braucht Ihr Unternehmen?

Vor einem möglichen Umzug steht eine umfassende Analyse der Unternehmensbedürfnisse. Dazu müssen zunächst die Kunden genau betrachtet werden.: Handelt es sich überwiegend um lokale Kunden, oder ist die Kundschaft national oder sogar international verteilt? Ist Ersteres der Fall, ist ein Umzug über eine längere Distanz in der Regel keine gute Idee.

Manche Unternehmen benötigen einfachen Zugang zu bestimmten Rohstoffen. In einem solchen Fall empfiehlt es sich, sich dort anzusiedeln, wo diese Rohstoffe ohne großen Aufwand und zu geringen Kosten verfügbar sind.

Wer dagegen hochqualifizierte Mitarbeiter benötigt, sollte eher Standorte in Betracht ziehen, die in der Nähe von Universitäten, Wissenschaftsstandorten oder etablierten Branchenclustern liegen. Zudem ist insbesondere bei anspruchsvollen Mitarbeitern, die zwischen mehreren guten Arbeitsstellen wählen können, die Lebensqualität am neuen Standort ein entscheidender Faktor.

Wenn Mitarbeiter mit dem Unternehmen umziehen

Bei einem Firmenumzug ist es entscheidend, früh in die Planung einzusteigen und den Prozess für die Mitarbeiter so angenehm wie möglich zu gestalten. Die Checkliste für den Umzug sollte folgendes umfassen:

Änderung der Geschäftsanschrift im Handelsregister

Ummeldung beim Gewerbeamt

Organisation des eigentlichen Umzugs

Der letzte Punkt umfasst bei manchen Unternehmen nicht nur den Umzug der eigentlichen Firma, sondern auch die Unterstützung von Mitarbeitern, die dem Unternehmen treu bleiben und für die Arbeit ihren Wohnsitz wechseln. Hilfe bei der Wohnungssuche oder finanzielle Unterstützung können hier Aspekte sein, welche dafür sorgen, dass ansonsten zufriedene Mitarbeiter bereit sind, mit dem Unternehmen umzuziehen und damit den Übergang an den neuen Ort nahtlos mitzugestalten.