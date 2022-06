Erleben Sie die Welt der Magie hautnah in Ben Blu’s Illusionstheater

Anzeige

Wussten Sie, dass Joseph Pinetti Ende des 18. Jahrhunderts das erste bekannte Zaubertheater in Berlin eröffnete? Zufall oder nicht – auch der Illusionist Ben Blu begeistert sein Publikum mehrmals pro Woche in der Hauptstadt. Für seine Shows setzt er auf eine intime, familiäre Atmosphäre an Stelle von pompösem Las-Vegas-Glamour.

Zaubershows, die begeistern

Ben Blu’s Illusionstheater liegt in der Nähe des Zoologischen Gartens und ist eine Perle der Berliner Kleinkunst-Szene, denn das Credo intim und familiär wird hier wörtlich genommen: Vor der Bühne finden maximal 85 Personen Platz. Die Übersichtlichkeit der Räume ist beabsichtigt, da für Illusionskünstler Ben Blu die Interaktion mit dem Publikum einen zentralen Aspekt seiner Shows darstellt. Kein Platz befindet sich mehr als zehn Meter von der Bühne entfernt, jeder Zuschauer soll ein Teil des großen Ganzen sein dürfen.

Ob klassische Zauberkunst oder moderne Illusionen: Ben Blu gelingt es, beides miteinander zu verbinden und auf diese Weise ein einzigartiges Programm zu gestalten.

Lassen Sie sich von Ben Blu´s Illusionstheater verzaubern

Der Illusionist stellt jede seiner Shows unter ein anderes Motto. Im Programm „Mind Illusions“ verblüfft er sein Publikum mit der Kunst des Gedankenlesens. Die „Magic Hour“ hingegen steckt voller Überraschungen und bindet die Zuschauer interaktiv ins Geschehen ein. Bei „Simsalabim“ kommen die Kleinsten auf ihre Kosten: Gegenstände verwandeln sich oder schweben wie von Zauberhand gesteuert durch die Luft. Falls Sie also eine Veranstaltung ein geeignetes Kindertheater in Berlin suchen, sind Sie in Ben Blu’s Illusionstheater goldrichtig.

Apropos Veranstaltung: Das Illusionstheater lässt sich für private Feiern mit bis zu 85 Personen mieten. Veranstaltungstechnik und Medien sind inklusive. Selbstverständlich spielt Ben Blu auf Wunsch eine private Show für Sie und Ihre Gäste, auch Catering ist zubuchbar.

Entdecken Sie die Magie!

Wenn Sie mögen, können Sie mit Ben Blu selbst ein wenig Zauberluft schnuppern. In seinen Zauberkursen für Kinder und Erwachsene lüftet der Illusionist die Geheimnisse einiger Tricks. Lernen Sie in wenigen Stunden kleine Illusionen und Kunststücke, mit denen Sie auf der nächsten Party oder Familienfeier für erstaunte Gesichter sorgen werden. Denn es gibt wohl kaum einen Menschen, der dem Zauber der Magie widerstehen kann.