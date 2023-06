Erklärvideo: Eine effektive Methode, um neue Kunden zu gewinnen

Mit der zunehmenden Verkürzung der Aufmerksamkeitsspanne wird es für kleine und mittelständische Unternehmen immer wichtiger, ihre Produkte oder Lösungen in kurzer Zeit zu erklären. Mit der Hilfe einer guten Erklärvideo-Agentur und einer sorgfältigen Planung können Sie beeindruckende Marketingvideos erstellen, die Ihr Publikum begeistern. Lesen Sie hier, wie Sie durch den Einsatz von Erklärvideos Kunden gewinnen können.

1. Was ist Videomarketing?

Ein Video sagt mehr als tausend Worte und kann in kurzer Zeit viele Informationen vermitteln. Videos bleiben besser im Gedächtnis als Texte und ermöglichen es, Emotionen durch Ton, Bild und Sprache zu transportieren. Es ist wichtig, die Zielgruppe im Voraus zu definieren, um das Video und die vermittelte Nachricht auf die relevanten “Personas” abzustimmen. Die Persona ist eine halb fiktive Figur, die eine Gruppe von Interessenten repräsentiert, die ähnliche Probleme mit Ihrem Angebot haben und für die das Video erklärende Funktion hat.

2. Warum kann ich mit Erklärvideos Kunden gewinnen?

Erklärvideos sind eines der wirksamsten Instrumente des digitalen Marketings, um Aufmerksamkeit auf Ihr Produkt oder Ihre Lösung zu lenken (z.B. über Social Media) und diese dann in Interesse und schließlich in kaufrelevante Aktionen umzuwandeln (z.B. über Ihre Website). Mit einem Video können Sie Aufmerksamkeit erzeugen und somit Leads generieren, die Sie dann durch die Erklärung Ihres Produkts oder Ihrer Lösung in Kunden konvertieren können. Außerdem können Sie Erklärvideos in einem klassischen Verkaufsgespräch nutzen oder auf Messen abspielen, um ein professionelles Publikum anzuziehen und Diskussionen zu fördern.

3. Wie erstelle ich ein Erklärvideo?

Mit dem wachsenden Zugang zu schnelleren Netzwerken setzen immer mehr Unternehmen auf Videos, um einen Mehrwert für ihre Zielgruppe zu schaffen und den Kundenkontakt zu verbessern. So auch Ihre Konkurrenten. Der Kreationsprozess mit einer Agentur erfolgt im Wesentlichen in drei Schritten:

Schritt 1: Verständnis für das Unternehmen, dessen Produkte und Dienstleistungen sowie die Zielgruppe

Eine erfahrene Erklärvideo-Agentur, wie Gorilla, sollten Sie und Ihr Unternehmen verstehen und ein maßgeschneidertes Skript entwickeln, das perfekt auf Ihre Zielgruppe zugeschnitten ist. Häufig handelt es sich hierbei um Voice-over-Skripte.

Schritt 2: Passendes visuelles Design

Es ist unerlässlich, dass das Video visuell zu Ihrem Unternehmen passt und Ihre grafische Identität übernimmt.

Schritt 3: Interaktiver Produktionsprozess

Die führende Erklärvideo-Agentur Gorilla aus Frankreich zeichnet sich durch einen iterativen Prozess mit den Kunden aus, bei dem diese Schritt für Schritt durch den Produktionsprozess begleitet werden und Feedback geben können. Dadurch wird sichergestellt, dass das Video am Ende voll den Vorstellungen entspricht und gibt Raum für interne Überlegungen und Diskussionen.

Rémy Kone, CEO von Gorilla: “Erklärvideos bieten kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMUs) zahlreiche Vorteile. Sie sind eine effektive Möglichkeit, komplexe Informationen leicht verständlich und ansprechend zu vermitteln. Durch die visuelle und auditive Darstellung können sie besser im Gedächtnis bleiben als reine Textinformationen. Darüber hinaus können Erklärvideos das Interesse potenzieller Kunden wecken und zu einer höheren Conversion-Rate führen. Sie können auch dazu beitragen, die Reputation eines Unternehmens zu verbessern und das Engagement auf der eigenen Website oder Social-Media-Kanälen zu steigern. Nicht zuletzt können Erklärvideos auch Zeit und Kosten sparen, da sie Kundenfragen proaktiv beantworten und Schulungen vereinfachen können.”