Die Investition in den Arbeitskomfort der Büroangestellten lohnt sich

Mittelständische Unternehmen mit Angestellten, die den größten Teil ihrer Arbeitszeit am Schreibtisch verbringen, tun gut daran, gut auf den Komfort ihrer Mitarbeiter zu achten. Langes Sitzen kann nämlich verschiedene gesundheitliche Probleme verursachen, die dann zu mehr Krankschreibungen führen.

Ein komfortables Arbeitsumfeld fördert aber nicht nur die Gesundheit. Es sorgt auch für eine höhere Motivation und eine bessere Produktivität. Dieser Artikel zeigt Maßnahmen auf, die den Angestellten im Büro ihre Arbeit angenehmer machen und von denen auch das Unternehmen als solches profitiert.

Ergonomie ist wichtig für Gesundheit und Wohlbefinden

Das Risiko für körperliche Beschwerden wie beispielsweise Rückenschmerzen oder Nackenverspannungen lässt sich deutlich reduzieren, indem der Arbeitsplatz ergonomisch gestaltet wird. An erster Stelle steht hier ein ergonomischer Bürostuhl, der sich jeder Position und jeder Bewegung des Nutzers optimal anpasst. So wird eine gesunde Sitzhaltung gefördert, und der Arbeitnehmer kann sich bestmöglich auf seine Arbeit konzentrieren, ohne durch Unbehagen oder gar Schmerzen abgelenkt zu werden.

Des Weiteren können individuell anpassbare Schreibtische und Monitore die Belastung für Augen und Bewegungsapparat reduzieren. Zur Ergonomie gehört darüber hinaus auch die richtige Beleuchtung, damit die Augen nicht überanstrengt werden und es nicht nötig ist, unangenehme Bewegungen zu vollführen, um Schriftstücke gut lesen zu können.

Komfort bei der Arbeit wirkt sich direkt auf die Produktivität aus

Weniger körperliche Beschwerden bei der Arbeit sorgen nicht nur dafür, dass die Zahl der krankheitsbedingten Ausfälle von Mitarbeitern abnimmt, sondern steigern auch die Konzentration. Die Mitarbeiter können innerhalb der Arbeitszeit weit produktiver sein, als es mit weniger Komfort der Fall wäre. Neben einem ergonomischen Arbeitsplatz tragen auch die folgenden Faktoren direkt zur Produktivität im Unternehmen bei:

angenehme Raumtemperatur

gute Luftqualität

moderne Arbeitsmittel

genügend Pausen

Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten für die Mitarbeiter

Diese Voraussetzungen schaffen ein Arbeitsumfeld, in welchem sich die Mitarbeiter wohlfühlen und gerne tätig sind. So können sie ihr volles Potenzial ausschöpfen, wovon letztlich alle Beteiligten profitieren.

Das Büro als Ort, an dem sich Mitarbeiter gerne aufhalten

Ein modernes Büro ist weit mehr als einfach nur ein Arbeitsplatz. Unternehmen haben längst erkannt, dass es nicht nur aus menschlicher Sicht sinnvoll ist, in die Zufriedenheit und den Komfort der Mitarbeiter zu investieren. Dies beginnt bereits mit einer ansprechenden Raumgestaltung. Ausreichend Tageslicht und natürlich die bereits genannten ergonomischen Möbel sorgen genauso wie Pflanzen und ausreichend Privatsphäre auch am Arbeitsplatz dafür, dass die Lust auf den Arbeitstag steigt.

In den Pausen sollte es sowohl möglich sein, sich zurückzuziehen als auch in Gemeinschaftsbereichen sozial mit den anderen Angestellten zu interagieren. Flexible Raumkonzepte haben sich in einigen Unternehmen sehr bewährt. So ist es jederzeit möglich, zwischen Einzelarbeitsplatz und offenen Bereichen zu wechseln.

Langfristig zahlen sich die Investitionen in den Arbeitskomfort vielfach aus

Möglicherweise scheint es einigen Unternehmern fraglich, ob es wirklich sinnvoll ist, viel Geld in das Büro zu investieren, wenn es doch bislang auch unter den alten Voraussetzungen funktioniert hat. Es hat sich aber gezeigt, dass der Arbeitsplatz wesentlich größeren Einfluss auf die Mitarbeiterzufriedenheit, die Produktivität und auch die Fluktuation im Unternehmen hat. Investitionen in den Komfort der Mitarbeiter sind somit letztlich direkte Investitionen ins Unternehmen, von denen dieses finanziell erheblich profitieren kann.