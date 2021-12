Entrümpelung: Was ist das genau?

Die Anzeigen von Firmen, die Entrümpelungen anbieten, sind nicht nur in Tageszeitungen zu finden. Nicht jeder Leser kann mit diesem Begriff sofort eine konkrete Dienstleistung in Verbindung bringen. Aus diesem Grund geht der folgende Artikel näher auf diese Arbeit ein.

Die Entrümpelung trennt Sperrmüll von Wertsachen

Das Entrümpeln von Räumen, Grundstücken oder ganzen Wohnungen hat es zum Ziel, diese leer zu hinterlassen. Anlass kann die Auflösung einer Wohnung sein oder das Entsorgen des Hausrats nach Überflutungen sowie Bränden. Im Rahmen dieser Arbeiten landen nicht alle Gegenstände auf dem Müll. Vielmehr ist es möglich, mit der beauftragten Firma zu vereinbaren, Wertsachen auszusortieren. Bei diesen Gegenständen hat der Auftraggeber im Anschluss die Möglichkeit selbst zu entscheiden, ob ein Verkauf geplant ist. Diese Dienstleistung kann unter anderem Messies dabei helfen, sich von gesammelten Gegenständen zu trennen, die keinerlei materiellen Wert besitzen.

Professionelle Anbieter trennen den Müll gewissenhaft

Die meisten professionellen Entrümpelungsdienste bringen zu größeren Aufträgen gleich mehrere Container mit. Neben dem Aufräumen eines bestimmten Bereichs gehört es ebenfalls zu den Aufgaben der Firmen, die Entsorgung zu übernehmen. Damit verbunden ist auch die Mülltrennung. Diese Aufgabe wird teilweise direkt vor Ort und unter Umständen auch später auf dem Firmengelände fortgesetzt. Einige Dienste bieten zudem die Entsorgung von Sonderabfällen an. Hierzu können Elektroabfälle ebenso gehören als Müll, der aufgrund eines Leichenfundes nur in Schutzkleidung entsorgt werden kann. Die meisten Anbieter nennen schon in der telefonischen Beratung alle angebotenen Leistungen.

Die Kosten richten sich nach dem vorhandenen Aufwand

Was kostet eine Wohnungsentrümpelung in Berlin? Um diese Frage zu klären, ist es zunächst erforderlich den Aufwand der Entrümpelung zu betrachten. Ein Kellerraum ist schneller leergeräumt als eine komplette Wohnung. Die meisten Kosten verursachen oftmals die Entrümplung eines Messiehaushalts. Stapeln sich Zeitungen oder andere Gegenstände bis zur Decke, müssen die Firmen oftmals mehrere Tage ansetzen. Seriöse Firmen erstellen den Kunden auf Wunsch jedoch Kostenvoranschläge. Dort lassen sich die Kosten sehr genau ablesen und im Detail besprechen. Die Kunden wissen somit ganz genau, welches Budget vorhanden sein sollte.

Nach einem Todesfall hilft dieser Service bei der Wohnungsauflösung

Nach dem Tod eines nahen Verwandten dessen gesamten Hausrat auszusortieren, ist keine schöne Vorstellung. Entrümpelungsdienste übernehmen diese Aufgabe für die Verwandten. Oftmals drängt ein wenig die Zeit, da jeder weitere Monat Kosten in Form der Miete verursacht. Zuvor ist es hilfreich Gegenstände auszusortieren, die materiellen oder ideellen Wert besitzen. Wer es am Tag der Entrümpelung nicht übers Herz bringt vor Ort zu sein, sollte einen Stellvertreter schicken. Entrümpeler finden in Wohnungen älterer Menschen nicht selten Schmuck oder Bargeld an geheimen Verstecken. Diese Funde können somit direkt in die richtigen Hände gelangen.



Vermieter können die Entrümpelung ebenfalls in Auftrag geben

Haben Vermieter das Pech, an Mietnomaden zu gelangen, hinterlassen diese Menschen nicht selten ein wahres Schlachtfeld. Verstreichen Fristen zum Entfernen der Gegenstände, ist es legitim selbst die Entsorgung zu veranlassen. Eine professionelle Entrümpelung wird schnell mit diesem Problem fertig. Dadurch können eventuell erforderliche Renovierungsarbeiten zeitnah beginnen. Die Rechnung sollten die Vermieter jedoch aufbewahren. Kommt der ehemalige Mieter doch einmal zu Geld, ist es möglich diese Kosten geltend zu machen. Gefundene Wertsachen können ebenfalls dazu beitragen die Schulden des Mieters zu tilgen. Entrümpelungsdienste sind somit auch unter diesen Umständen eine gute Wahl.