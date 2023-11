Elektromobilität: Ladeinfrastruktur für KMU und Großunternehmen

Das Siegener Kompetenzzentrum für Elektromobilität bietet Privatpersonen und Unternehmen Informationen und Beratung. Wer sich für Elektromobilität in der Region Siegen interessiert, hat ab sofort einen Ansprechpartner. Das Siegener Kompetenzzentrum für Elektromobilität hat in Zusammenarbeit mit dem Zoz Mobilitystore in der Sandstr. 108 in Siegen geöffnet.