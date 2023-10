Arbeiten und Urlaub machen – Workation ist ein Trend in vielen Unternehmen! 

Workation gehört zu den neusten Trends in der Arbeitswelt und ist aufgrund der immer beliebteren Remote-Work-Modelle deutlich populärer geworden. Der Begriff Workation beschreibt dabei eine Kombination aus Work (arbeiten) und Vacation (Urlaub) und erlaubt es Arbeitnehmern, ihre beruflichen Verpflichtungen auch an den schönsten Orten der Welt zu verrichten. Welche Möglichkeiten dieses Arbeitsmodell bietet und welche Vorteile eine Workation für Unternehmen bietet, erfahren Sie hier.

Die Digitalisierung und Globalisierung hat dafür gesorgt, dass viele Unternehmen in Deutschland mittlerweile über den Tellerrand hinausschauen müssen. Ohne Kooperationen und Beziehungen mit Partnern im Ausland geht es heutzutage fast kaum noch. So lassen Aufenthalte in den schönsten Regionen der Welt mit beruflichen Aufgaben verbinden. Bei fast allen Mitarbeitern in einem Unternehmen stößt Workation für eine große Zustimmung. Eine Reise weg vom Arbeitsplatz, allerdings nicht vollkommen weg von den beruflichen Verpflichtungen, ist daher voll im Trend. So ähnelt die Workation in großen Teilen der Remote Work im Homeoffice – der Unterschied: Arbeitnehmer können ihren Job unter Palmen und blauen Himmel oder in völlig fremden Kulturen eintauchen. Zudem gibt es einige mittelständische Unternehmen, die für eine Workation ein gewisses Budget bereitstellen oder gar eine Teambuilding-Reise in Aussicht stellen. Das neue und moderne Arbeitsmodell der Workation lässt sich demnach sehr flexibel und individuell planen. Es kann für Unternehmen gleich mehrere Vorteile haben, den Arbeitsplatz seiner Mitarbeiter temporär an einen Urlaubsort zu verlegen. So haben wir einen genauen Blick auf die Chancen und Vorzüge einer Workation geworfen.

Workation senkt den Stresspegel



Die Anforderungen an Arbeitnehmer sind in den letzten Jahren immer härter geworden. Durch eine dynamische Weiterentwicklung von technischen und digitalen Möglichkeiten müssen Angestellte in einem Unternehmen auch dauerhaft für eine persönliche Weiterbildung sorgen. Es gibt demnach kaum noch eine Patentlösung für einen längeren Zeitraum, um seinen Job nach einem gewissen Schema zu erledigen. So ist es von großer Bedeutung, richtig mit Stress umgehen zu können. Für eine Verbesserung der Work-Life-Balance kann eine Workation die perfekte Lösung darstellen. Nach dem TUI Workation Index gehören Thailand, Dänemark und Rumänien zu den beliebtesten Reisedestinationen für Remote Work im Ausland. Hier können Arbeitnehmer den besten Kontrast aus Arbeit und Urlaub erleben, ortsunabhängig ihre Aufgaben in einem Unternehmen erledigen. Mittlerweile wünschen sich mehr als die Hälfte aller Arbeitnehmer mehr Remote Work. Zur Reduzierung von Stress kann eine Workation demnach einen entscheidenden Einfluss darstellen.

Der Mitarbeiter soll im Fokus stehen



Eine entspannte Dienstreise im Ausland während einer Workation ist auch immer eine Wertschätzung gegenüber den eigenen Mitarbeitern. So kann mit der Verrückung des Arbeitsplatzes in eine Urlaubsregion Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellen. Denn eine Workation erlaubt es vor allem, die persönlichen Bedürfnisse von Angestellten in einem Unternehmen in den Vordergrund zu stellen. Dabei ergeben sich für Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleichermaßen Vorteile. Denn die Produktivität lässt sich während und nach einer Workation deutlich steigern, zudem finden Mitarbeiter hier eine Möglichkeit neue Energie zu tanken. Dabei muss eine Dienstreise in eine schöne Urlaubsregion keinesfalls eine Solo-Veranstaltung sein. Immer mehr Unternehmen nutzen eine Workation auch als Teambuildingmaßnahme, so dass ein kreativer Austausch und eine gemeinsame Zeit im Ausland auch das Mitarbeitergefüge stärken kann.