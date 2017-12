Durchschreibeblöcke (auch Selbstdurchschreibesätze oder SD-Sätze genannt) ermöglichen das schnelle Vervielfältigen von Schriftsätzen. Ohne Mehrarbeit entstehen so aus einem Schriftstück zwei, drei oder vier Belege. Ein Durchschreibesatz besteht in der Regel aus einem Deckblatt mit mehreren Durchschlägen aus selbstdurchschreibendem Papier. Obwohl die Blöcke schon lange im Einsatz sind, ergeben sich doch immer wieder kreative neue Einsatzmöglichkeiten. Marie Mammen, Marketing Managerin bei CEWE-PRINT.de* hat fünf davon zusammengefasst:

1. Alltagshelfer im Verein

Im Vereinsleben bieten sich Durchschreibblöcke als praktische Helfer an. Etwa bei Spielberichten, bei denen zwei Mannschaften und ein Verband jeweils eine Kopie für Ihre Unterlagen benötigen. Doch auch bei Mitgliedsanträgen, Anwesenheitslisten oder Trainerprotokollen eignet sich die schnelle Vervielfältigungsmethode. Zudem lassen sich so Spielzüge oder Schrittfolgen aufzeichnen und leicht vervielfältigen, sodass jedes Teammitglied seine eigene Kopie zum Üben mitnehmen kann.

2. Verträge und Übergaben

Auch bei Verträgen und Übergabeprotokollen können die praktischen Durchschlagblöcke zum Einsatz kommen. Zum Beispiel um bei Umzügen etwaige Mängel festzuhalten oder bei einer Autoanmietung bereits bestehende Schäden zu protokollieren. Auch beim Ablesen von Geräten eignen sich die praktischen Blöcke: Heizungsbetriebe, Strom- oder Wasserversorgungsunternehmen vertrauen auf sie. Bei Anmeldungen z. B. im Fitnessstudio oder der Fahrschule setzen Unternehmen auf SD-Blöcke um eine schnelle, unkomplizierte und für beide Seiten nachvollziehbare Vertragsgrundlage zu schaffen.

3. Gastronomie

In der Gastronomie sind die praktischen Vervielfältigungssätze äußerst beliebt: Als Block für Bestellungen oder Rechnungen. Manche Restaurants drucken gleich ihre ganze Speisekarte inklusive Getränke auf die SD-Blöcke und lassen Kunden zum Bestellen ihre Favoriten ankreuzen. So ermöglichen sie Kunden individuelle Bestellungen und stärken die Kundenbindung. Praktischer Nebeneffekt: Dank des Durchschlags haben Kunden die Rechnung gleich am Tisch und können den Bezahlvorgang schneller abschließen.

4. Quittungen und Abholscheine

Ob im Blumenladen um die Ecke, in der kleinen Modeboutique oder im Taxi. Durchschreibblöcke eignen sich hervorragend als Quittungsbelege. Einmal verfasst, sind die Durchschriebe perfekt als Beleg für die Ablage beider Seiten und vereinfachen so den Kaufvorgang. Zudem können Unternehmen ihre Visitenkarten an den Durchschlag anheften und so den SD-Block zusätzlich als Marketingtool verwenden. Auch als Abholscheine z.B. bei Textilreinigungen bieten sich Durchschreibblöcke an.

5. Protokolle

SD-Blöcke werden auch gerne als Protokolle eingesetzt. Handwerker etwa können sie als Prüfprotokolle bei Abnahmen von Maschinen oder Wartungsarbeiten verwenden. Auch als Reparaturprotokolle eignen sich die Durchschreibblöcke und liefern beiden Parteien schnell einen Überblick über geleistete Arbeiten.

Für Unternehmen lohnt es sich übrigens Logo, Kontaktdaten und Social Media Seiten auf den Durchschreibsatz drucken zu lassen. So wird die Marketingeffizienz erhöht und Kunden können im Bedarfsfall das Unternehmen schnell erreichen und Bestellungen erneut tätigen.

Quelle: SZ Scala GmbH