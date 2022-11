Asiatisch kochen: problemlos bestellen beim Online Asia Markt

Thai-Curry, Teriiyaki-Nudeln oder Kokosmilch-Suppe: Die asiatische Küche bietet ein außergewöhnliches Portfolio an leckeren, aromatischen Gerichten. Diese Rezepte selbst nachzukochen, gestaltet sich aber gar nicht so leicht – wohnt man nicht gerade mitten in der Großstadt, ist es oft schwierig, die passenden Zutaten in regionalen Einkaufsläden zu finden.

Glücklicherweise gibt es mittlerweile die Option, sich asiatische Lebensmittel einfach und schnell nach Hause liefern zu lassen. Online Asia Märkte bieten eine riesige Auswahl an Produkten, sodass dem nächsten asiatischen Kochabend nichts mehr im Weg steht.

Die asiatische Küche wird immer beliebter

Egal, ob Dumplings, Bubble Tea oder Spicy Noodles – die asiatische Küche erfährt auch bei uns in Deutschland immer größere Beliebtheit. Sie gilt nicht nur als besonders lecker und aromatisch, sondern ist auch sehr gesund. Das zeigt sich unter anderem an der hohen Lebenserwartung in asiatischen Ländern, an der die asiatische Küche mit ihren hochwertigen und nährstoffreichen Lebensmitteln mitverantwortlich ist.

Immer beliebter wird asiatisches Essen auch aufgrund des steigenden Anteils an Personen in Deutschland, die sich vegetarisch oder vegan ernähren. Die asiatische Küche bietet hier viele gesunde, leckere Alternativen mit Tofu und anderen Sojaprodukten.

Die Vorteile von Asia Online-Märkten

So lecker die asiatische Küche auch ist, so exotisch – und damit schwer zu finden – sind ihre Zutaten. Auch wenn normale Supermärkte oft ein eigenes Regal an asiatischen Leckereien bieten, beschränkt sich die Auswahl meist auf Fertigprodukte und das Standardsortiment an Nudeln und Soßen. Frische, exotische Produkte sucht man hier vergeblich.

Für Liebhaber der asiatischen Küche bieten Online Asia Märkte deshalb mittlerweile die Lösung: Die Anbieter liefern eine riesige Auswahl an Produkten aus asiatischen Ländern direkt vor die Haustür. Das Sortiment umfasst auch speziellere Nahrungsmittel und oftmals sogar asiatische Haushaltsprodukte. Die Vorteile davon:

Durch die schnelle Lieferung direkt aus dem Lager kommen die Produkte besonders frisch zuhause in der Küche an.

zuhause in der Küche an. Nerviges Schleppen von Einkaufstüten und lange Schlangen im Supermarkt gehören der Vergangenheit an.

und lange Schlangen im Supermarkt gehören der Vergangenheit an. Im Gegensatz zum kleinen Asia-Shop um die Ecke ist die Produktvielfalt riesig und auch speziellere Gerichte können zubereitet werden.

riesig und auch speziellere Gerichte können zubereitet werden. Neben lang haltbaren Fertiggerichten finden sich auch Obst, Gemüse, Kräuter und Gewürze im Sortiment.

Mittlerweile sind bei Bestellungen über zum Beispiel Online Asia Markt – gotigerapp.com beeindruckend kurze Lieferzeiten möglich. Innerhalb von zwei Stunden werden die Lebensmittel frisch an deine Haustür geliefert – und das oft bis spät abends. Auch wenn nach Feierabend spontan die Idee für einen asiatischen Kochabend aufkommt, ist die Lieferung also noch möglich.

Wie funktionieren asiatische Online-Supermärkte?

Viele Leute sind skeptisch, ihre Lebensmittel nicht vor Ort einzukaufen. Doch Lieferdienste für Nahrungsmittel gibt es mittlerweile wie Sand am Meer, denn die Vorteile sind nicht zu übersehen. Ähnlich wie herkömmliche Online-Lieferdienste funktionieren auch Asia Online Märkte recht unkompliziert.

Auf einer Website oder App kann die gesamte Palette an Produkten eingesehen werden. Häufig sind diese übersichtlich in Kategorien eingeteilt, sodass schnell das passende Nahrungsmittel gefunden werden kann. Auch eine Suchfunktion ist oft vorhanden. Anschließend erfolgt eine Adressabfrage und die Auswahl eines Zahlungsmittels. Nach Bestellung werden die Produkte zeitnah verpackt und direkt nach Hause in die Küche geliefert. Alternativ kann auch ein bestimmter Lieferzeitpunkt festgelegt werden.

Wichtig: Eine Mindestbestellsumme ist obligatorisch, damit sich die Lieferung für den Supermarkt lohnt. Wird eine gewisse Bestellsumme erreicht, entfällt häufig die Liefergebühr.

Fazit: Asiatisch kochen war noch nie so einfach

Egal, ob Gerichte aus China, Korea, Japan oder Indien: Endlich stellt die Beschaffung von Zutaten der asiatischen Küche für Liebhaber kein Hindernis mehr dar. Asia Online Märkte liefern die benötigten Produkte bis vor die Haustür und dem spontanen exotischen Kochabend steht nichts mehr im Weg. So können gesunde, abwechslungsreiche Gerichte auch ohne lange Planung im Voraus den Weg auf den Teller finden.