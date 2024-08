Einblick in die moderne Welt der Lagerlogistik: Mehr als nur Kisten schleppen

In einer Welt, in der der Online-Handel boomt und globale Lieferketten immer komplexer werden, spielt die Lagerarbeit eine entscheidende Rolle. Hinter den Kulissen des täglichen Warenverkehrs stehen Menschen, die dafür sorgen, dass Produkte sicher gelagert, effizient kommissioniert und pünktlich versandt werden. Doch was genau verbirgt sich hinter dem Begriff “Lagerarbeit”? Welche Herausforderungen müssen Lagerarbeiter täglich meistern und welche Fähigkeiten sind in diesem dynamischen Arbeitsumfeld gefragt?

Die grundlegenden Aufgaben der Lagerarbeit

Wareneingang und -kontrolle

Der erste Schritt in der Lagerarbeit beginnt oft mit dem Wareneingang. Hier werden angelieferte Güter entgegengenommen, ausgepackt und auf Vollständigkeit sowie Qualität überprüft. Lagerarbeiter scannen Barcodes, vergleichen Lieferscheine und erfassen die Waren im Lagerverwaltungssystem. Bei Unstimmigkeiten oder Beschädigungen müssen sie schnell und professionell reagieren, um den reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Einlagerung und Bestandspflege

Nach der Kontrolle folgt die Einlagerung. Hier kommt es auf eine gute Organisation und Raumnutzung an. Bei der Lagerarbeit muss die Waren so platziert werden, dass sie leicht zugänglich sind und gleichzeitig den vorhandenen Platz optimal ausnutzen. Dabei helfen oft moderne Lagerverwaltungssysteme, die den besten Lagerplatz vorschlagen. Regelmäßige Inventuren und Bestandskontrollen gehören ebenfalls zu den Aufgaben, um Differenzen frühzeitig zu erkennen und zu beheben.

Kommissionierung und Versand

Ein Kernbereich der Lagerarbeit ist die Kommissionierung. Hier werden Bestellungen zusammengestellt und für den Versand vorbereitet. Sie nutzen oft mobile Datenerfassungsgeräte oder Pick-by-Voice-Systeme, die sie zu den richtigen Lagerplätzen führen. Anschließend wird die Waren sorgfältig verpackt und die notwendigen Versanddokumente werden erstellt.

Moderne Hilfsmittel für eine optimierte Lagerarbeit

Lagerverwaltungssysteme

Die Digitalisierung hat auch vor der Lagerarbeit nicht Halt gemacht. Moderne Lagerverwaltungssysteme (LVS) sind heute das Herzstück eines effizienten Lagers. Sie steuern und optimieren sämtliche Prozesse, von der Einlagerung bis zum Versand. Lagerarbeiter müssen daher zunehmend mit komplexer Software umgehen können. Diese Systeme bieten viele Vorteile:

Echtzeitübersicht über Lagerbestände

Optimierte Lagerplatzvorschläge

Automatische Nachbestellungen bei Mindestbestand

Effizienzsteigerung durch optimierte Laufwege

Reduzierung von Fehlern durch digitale Kontrollen

Fördertechnik und Transportgeräte

Um schwere Lasten zu bewegen und lange Strecken im Lager effizient zu überbrücken, kommen verschiedene Fördertechniken zum Einsatz. Ein unverzichtbares Transportgerät ist dabei der Gabelstapler. Viele Unternehmen entscheiden sich dafür, einen Gabelstapler zu mieten, anstatt ihn zu kaufen. Dies bietet Flexibilität bei schwankenden Auftragslagen und spart Wartungskosten. Dabei ist die Option besonders für kleinere Betriebe oder bei saisonalen Spitzen attraktiv. Neben Gabelstaplern kommen allerdings auch andere Transportgeräte zum Einsatz:

Automatisierung und Robotik: Zukunft der Lagerlogistik

Automatische Lagersysteme (ALS)

In vielen modernen Lagern kommen zunehmend automatische Lagersysteme zum Einsatz. Diese hochkomplexen Anlagen revolutionieren die traditionelle Lagerarbeit und stellen Lagerarbeiter vor neue Herausforderungen. Ein typisches ALS besteht aus Regalbediengeräten, Fördertechnik und einer ausgeklügelten Steuerungssoftware.

Funktionsweise eines ALS

Die Regalbediengeräte, oft auch als Shuttle-Systeme bezeichnet, bewegen sich autonom in den Regalzeilen und transportieren Ladungsträger wie Paletten oder Behälter. Sie können Waren einlagern, auslagern und umlagern, ohne dass ein menschlicher Eingriff erforderlich ist. Die Steuerung erfolgt über ein zentrales Lagerverwaltungssystem, das die optimale Platzierung der Waren und die effizientesten Wege berechnet.

Rolle der Lagerarbeiter im ALS

Obwohl das System weitgehend automatisiert ist, spielen Lagerarbeiter weiterhin eine wichtige Rolle. Sie überwachen die Prozesse, beheben Störungen und führen Wartungsarbeiten durch. Dafür benötigen sie ein tiefes Verständnis der Anlagentechnik und der Steuerungssoftware. Viele Lagerarbeiter werden zu Anlagenführern weitergebildet, die das System bedienen und optimieren.

Pick-by-Vision und Augmented Reality

Eine weitere technische Innovation in der Lagerarbeit ist der Einsatz von Augmented Reality (AR) bei der Kommissionierung. Beim sogenannten Pick-by-Vision tragen die Lagerarbeiter spezielle AR-Brillen, die ihnen wichtige Informationen direkt ins Sichtfeld einblenden.

Funktionsweise von Pick-by-Vision

Die AR-Brille zeigt dem Lagerarbeiter den kürzesten Weg zum nächsten Pickort an, markiert das richtige Regalfach und blendet Informationen wie Artikelnummer und Entnahmemenge ein. Durch Blicksteuerung oder Sprachbefehle kann der Mitarbeiter die Entnahme bestätigen und erhält sofort die nächste Anweisung.

Vorteile und Herausforderungen

Pick-by-Vision erhöht die Pickgenauigkeit und -geschwindigkeit erheblich. Zudem haben die Lagerarbeiter beide Hände frei für die eigentliche Kommissionierung. Die Technologie erfordert jedoch eine intensive Einarbeitung und kann anfangs zu Ermüdungserscheinungen führen. Lagerarbeiter müssen lernen, die virtuelle und reale Welt effektiv zu verbinden.