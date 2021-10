Deswegen sind Dampfer-Shops eine lukrative Investition

Dampfer, die bereits seit einigen Jahren ihrer Leidenschaft für die elektronischen Zigaretten nachgehen, erinnern sich sicher noch an die Anfangszeiten, in denen sie ihre Dampfutensilien nur mit langen Wartezeiten im Ausland bestellen konnten.

Die Situation gestaltet sich heute jedoch vollkommen anders: Im Internet sind zahlreiche Shops für Liquids und E-Zigaretten zu finden, sodass eine überaus große Auswahl herrscht. Doch auch in den Innenstädten stellt ein Dampfer Shop längst keine Ausnahme, sondern vielmehr die Regel dar.

Aus diesem Grund stellen sich viele Menschen die Frage, ob es sich bei der Eröffnung eines Dampfer Shops vielleicht um eine lukrative Investition handeln könnte. Die Antwort darauf liefert der folgende Artikel.

Das zeichnet einen Dampfer Shop aus

Ein gewisses Sortiment an E-Zigaretten und den entsprechenden Liquids findet sich heutzutage sogar in einigen Kiosken und Tankstellen.

Von diesen Angeboten heben sich professionelle Dampfer Shops jedoch nicht nur durch ihr ansprechendes und oft auffälliges Design ab. Sie bieten ihren Kunden ebenfalls eine fachlich versierte Beratung, die sie von den zahlreichen Shops im Internet unterscheidet.

Häufig ähneln die Dampfer Shops angesagten Cafés oder schicken Bars. Sie verfügen über eine Probier-Theke und gemütliche Sitzgelegenheiten, sodass die unterschiedlichen Liquids nach Lust und Laune ausgetestet werden können, bevor sich für ein Produkt entschieden wird. Jedoch gestalten sich die Preise für die Produkte in den Ladenlokalen häufig ein wenig höher als bei der Konkurrenz im Internet.

Der Siegeszug der elektronischen Zigaretten

Eine derart erfolgreiche Entwicklung wie die E-Zigarette kann wohl kein Konsumprodukt der letzten Jahre aufweisen. Dies lässt sich zum einen auf die stetige technische Weiterentwicklung der Produkte zurückführen, wodurch der Dampfgenuss kontinuierlich optimiert wurde, und zum anderen darauf, dass viele Raucher den herkömmlichen Zigaretten endgültig abschwören und zur E-Zigarette wechseln. Es existieren heute bereits zahlreiche Studien, die belegen, dass ein Umstieg von den Tabakzigaretten zur E-Zigarette mit positiven Auswirkungen für die Gesundheit verbunden ist.

Die Umsätze der Branche und die Anzahl der E-Zigaretten-Konsumenten bestätigen diesen Trend: Um circa 70 Prozent ist die Konsumentenanzahl in den vergangenen fünf Jahren gestiegen. Das heißt konkret, dass in Deutschland über 3,7 Millionen Menschen regelmäßig dampfen. Die Branche konnte ihre Umsätze in sechs Jahren dabei von circa fünf Millionen auf mehr als 420 Millionen Euro steigern. Ein Ende dieses Aufwärtstrend ist dabei in Zukunft kaum abzusehen.

Dampfer-Ketten etablieren sich

In den Anfangszeiten der elektronischen Zigaretten haben sich viele Menschen, die selbst passionierte Dampfer waren, mit einem eigenen Dampf Shop selbstständig gemacht. Heute sind jedoch zahlreiche Dampfer Shop-Ketten auf dem Markt aktiv, die sich durch ein einheitliches Sortiment und Design auszeichnen. Ihr bekannter Name verschafft ihnen dabei natürlich Vorteile, allerdings gestaltet sich die Auswahl an Marken und Produkten bei ihnen in der Regel kleiner als bei unabhängigen lokalen Anbietern.

Dennoch haben sich bereits einige Selbstständige nicht gegen die großen Konkurrenten durchsetzen können und mussten ihre Shops wieder schließen. Daneben wenden sich besonders preissensible Kunden doch lieber dem Angebot im Internet zu, da sich dieses ein wenig günstiger gestaltet.

Zukünftig ist jedoch zu erwarten, dass Dampfer Shops, die sich durch eine große Produktvielfalt, eine fachlich versierte Beratung und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnen, durchaus positiven Zeiten entgegensehen. Jedoch sollten sich diejenigen, die darüber nachdenken, einen eigenen Dampfer Shop zu eröffnen, bewusst darüber sein, dass die Konkurrenz in der Branche überaus groß und der Markt somit stark umkämpft ist.