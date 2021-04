Wirtschaftskrisen können besonders für kleine und mittelständische Betriebe zur Herausforderung werden. Seitdem die Digitalität das Leben massiv verändert hat, bietet der Onlinebereich jedoch auch viele Chancen für wirtschaftliche Weiterentwicklungen.

Die Bedeutung von Rankingfaktoren für die Sichtbarkeit im Internet

Die lange andauernde Krise und dadurch bedingt sinkende Umsätze gefährden die Existenz vieler mittelständischer Betriebe. Obwohl Marketing oft mit Werbung verwechselt wird, trägt das Unternehmensmarketing wesentlich zu einer marktgerechten und marktgerichteten Unternehmensführung bei. Vor allem in schwierigen Wirtschaftslagen ist eine genaue Marktbeobachtung erforderlich, um die Bedürfnisse von Verbrauchern zu erkennen. Allerdings sollten die Marketingmaßnahmen systematisch und strukturiert betrieben werden. Das Ziel des Marketings besteht darin, die Aufmerksamkeit für das Unternehmen sowie dessen Produkte und Dienstleistungen zu erhöhen und den Bekanntheitsgrad zu steigern. Um dieses Ziel zu erreichen, sollte die Marketingstrategie an den Bedarf des Unternehmens und der Zielgruppe angepasst werden. Modernes Marketing besteht aus vielen verschiedenen Facetten.

Besondere Beachtung verdient der Onlinebereich, da das Internet mittlerweile als wichtigste Informationsquelle gilt und für die Suche nach Wissen und Inhalten genutzt wird. Daher zählen vor allem das Online-Marketing sowie das Social-Media-Marketing zu den Marketing-Disziplinen, die auch für den Mittelstand von wesentlicher Bedeutung sind. Das Online-Marketing umfasst verschiedene Marketingmaßnahmen, die online durchgeführt werden.

Dabei ist der Internetauftritt des Unternehmens von zentraler Bedeutung, da nur eine Webseite, die auch in den Ergebnislisten großer Suchmaschinen auftaucht, von Online-Besuchern gefunden wird. In diesem Zusammenhang ist die Bedeutung diverser Rankingfaktoren, die in den Algorithmus zur Berechnung von Rankingposition einfließen, nicht zu unterschätzen. Auch in den Medien wird über dieses Thema berichtet. So ist in Medienberichten zu lesen: Backlinks sind ein TOP Ranking Faktor bei Google 2021. Bei den Backlinks handelt es sich um Links, die von anderen Webseiten ausgehend zu einer bestimmten Webseite führen. Von Suchmaschinen wie Google wird die Anzahl und Beschaffenheit von Backlinks als wichtiges Indiz für die Wichtigkeit einer Webseite betrachtet und bei der Vergabe der Rankingposition entsprechend berücksichtigt.

Nur interessante und relevante Informationen werden gelesen

Damit ein Backlink als Empfehlung gilt, muss er bestimmte Eigenschaften aufweisen. Dazu zählt neben Qualität und Relevanz auch die Einzigartigkeit von Inhalten sowie der Nutzen und Mehrwert, den verlinkte Inhalte den Lesern bieten sollen. Relevanten Backlinks wird daher ein größerer Wert beigemessen. Die Bereitstellung von hochwertigem Content stellt daher eine Möglichkeit dar, das Google-Ranking zu verbessern. Außerdem sollten die auf einer Webseite zur Verfügung gestellten Inhalte regelmäßig aktualisiert werden. Sinnvolle Verlinkungen sowie die Möglichkeit, alle notwendigen Informationen auf einen Blick zu finden, erhöhen die Wahrscheinlichkeit für eine gute Rankingposition.

Heutzutage finden Marketingaktivitäten überwiegend auf digitalen Kanälen statt. Zum Online-Marketing zählt im Grunde jede Form von Marketing im Onlinebereich. Da digitales Marketing individualisiert und auf die Zielgruppen abgestimmt werden kann, können die Marketingmaßnahmen zielgerichteter eingesetzt werden. Die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens hängt deshalb auch von der Digitalisierung ab. Die zunehmende Digitalität ermöglicht bei fast allen betrieblichen Abläufen eine deutliche Effizienzsteigerung und trägt somit zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit bei. Mithilfe moderner Informations- und Kommunikationstechnik können viele Betriebsabläufe optimiert werden. Das digitale Zeitalter bietet daher dem Mittelstand viele neue Möglichkeiten, um sich zu vernetzen und den Kundenkontakt zu verbessern.