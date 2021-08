Digitales Marketing: Die besten Tipps für 2021

Digitales Marketing ist in einem ständigen Wandel. Internet und Social Media entwickeln sich weiter und die Prioritäten der Nutzer und Kunden verändern sich stets mit der Zeit.

So auch im Jahr 2021, doch was sind die diesjährigen Trends und wie kann man noch aktiv Kunden gewinnen?

Wie sich die Plattformen verändern

In einer vergangenen Zeit lief es mal so: Kunden bauen Keywords in ihre Texte, um so besonders hoch in den Suchergebnissen zu ranken. Die Folge sind höhere Klickzahlen, mehr Kunden, mehr Werbepartner und schlussendlich mehr Geld.

Online Marketing Manager konnten in diesem Feld ihr ganzes Können beweisen, doch die Zeiten haben sich geändert.

Social Media hat eine immer größere Bedeutung, da das der Ort ist, an dem sich die meisten Menschen aufhalten. Texte werden schon angezeigt, ohne dass man diese anklicken muss, und mit Bildern lassen sich immer mehr Leute erreichen.

Wie kann man das jedoch gezielt nutzen?

Mit diesen Tricks, kann man sich das zu Nutze machen

Modernes Webdesign aus Hannover, um eine Internetseite zu erstellen, kann denselben Wert haben, wie das Ansprechen der richtigen Zielgruppe. Cleverness und das Investieren in die richtigen Leistungen sind hier gefragt.

Zum Beispiel “Textvorschau”: Eigentlich dazu da, dass Nutzer nicht mehr auf Artikel klicken müssen. Doch mit der Textvorschau kann auch erst das Interesse an einen Text geweckt werden.

Das Streuen der perfekten Menge von Informationen sorgt dafür, dass man letztlich doch auf den Artikel klickt. Allerdings können zu viele Informationen das Interesse befriedigen, während zu wenig den Anschein machen, als könnte man auf der Website keine Antworten finden.

Hier ist Feingefühl gefragt.

Social Media ist mittlerweile so wichtig, dass Nutzer diese Plattformen eigentlich für Werbung gar nicht mehr verlassen wollen, um die vorgeschlagenen Produkte zu kaufen, allerdings tun dies fast 50 Prozent, was zeigt, wie gut die Werbung über die gesammelten Daten funktioniert.

Ein Einbinden des Kaufprozesses in diese Plattformen ist hier die Zukunft und kann die Zahlen der Käufe nochmals steigern.

Hinzu kommt, dass auch immer mehr Menschen mithilfe von Bildern oder Spracherkennung suchen. Während man mit dem richtigen Einbinden von Bildern relativ einfach Kunden locken kann, ist die Spracherkennung jedoch etwas trickreicher auszuloten.

Menschen sprechen anders, als sie ihre Frage schreiben würden, was zu anderen Ergebnissen bei der Suche führt. Das Verwenden von Keywords wird dadurch noch komplexer.

Mit Werbung verdient man Geld, was Ad-Blocker allerdings effizient zu verhindern wissen. Jedoch gibt es auch Techniken, um wiederum die Ad-Blocker zu umgehen. Hier zeichnet sich ein Katz-und-Maus-Spiel ab, bei welchem man am besten immer die Nase vorn haben sollte.

Auch sollte man mit seinen Kunden auf allen Ebenen interagieren und nicht nur beim Kaufprozess anwesend sein. Eher ist durch Social Media und nützliche Apps ein ständiges Umgeben des Nutzers gefragt.

Das Mindset der Nutzer

Als Unternehmen ist es wichtig, sich klar zu positionieren, was ebenso für Qualitätsstandards und Arbeitsbedingungen, wie auch für politische Ansichten, gilt.

Das Ziel ist es hier, sich eine klar definierte Kundschaft aufzubauen, welche es nicht nur mit dem Unternehmen hält, sondern auch von diesem begeistert ist, weil es mit den persönlichen Ansichten übereinstimmt.

Klar ist hier jedoch auch, dass man dadurch einige Kunden abschreckt. Das Ansprechen der breiten Masse ist jedoch nicht mehr gefragt, sondern Individualisierung und eine klare Haltung.