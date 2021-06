Was Kunden von einer Webagentur erwarten sollten

Das mit dem Internet und den Webshops ist so eine Sache. Besonders die Corona-Krise hat auf ziemlich derbe Art und Weise gezeigt, wie abhängig viele Menschen von Waren und Dienstleistern aus dem Internet sind. Viele Geschäftstreibende, die ihre Dienste ausschließlich offline anbieten, erlitten herbe Umsatzverluste, die nur schwer wieder zu kompensieren sind, weil viele Kunden zur Konkurrenz gingen, die parallel auch online aktiv ist. Nun heißt es schnell umdenken, sich weiterzuentwickeln und neue Wege zu beschreiten. Die Uhr tickt gegen die, die ohnehin der Zeit hinterher gehinkt sind. Das Problem: nicht jeder ist zugleich Profi in Sachen Webdesign, Online-Marketing, SEO, Content-Erzeugung, etc. Der Gang zu einer professionellen Webagentur wie Applie ist naheliegend und unbedingt zu empfehlen.

Doch wie kann eine Webagentur helfen?

Eine Webagentur sollte breit aufgestellt sein und als Kernkompetenz alles ausweisen, was es braucht, um einen gelungenen, innovativen, sicheren und vor allem erfolgreichen Webauftritt auf die Beine zu stellen. Sie muss dort eingreifen und mit Rat und Tat zur Seite stehen, wo der Laie kläglich scheitert oder wo seine Mühen in nicht zufriedenstellenden Ergebnissen münden.

Das Ganze beginnt bereits bei der Planung des Webauftritts. Eine gute Webagentur setzt sich in Ruhe mit dem Kunden zusammen und lässt sich vom Kunden erklären, was er sich vorstellt. Gemeinsam wird ein angestrebtes Ziel festgelegt, das es zu erreichen gilt. Bereits hier sollte mit einem gewissen Feingefühl vorgegangen werden. Sind die Vorstellungen des Kunden klar und sinnvoll? Oder schießt er über das Ziel hinaus? Planung geht über alles. Hat man den besten gemeinsamen Nenner definiert, sollten die Feinheiten abgesprochen werden. Man definiert Meilensteine, die seitens der Webagentur realisiert werden. Nach dem Erreichen dieser Meilensteine trifft man einander wieder und zieht Zwischenbilanz. Geht es in die richtige Richtung? Oder sind Anpassungen nötig? So schreitet eine gute Webagentur planvoll nach vorab definierten Schritten voran und realisiert gemeinsam mit dem Kunden das Web-Vorhaben.

Eine Website ist mehr als nur Texte schreiben

Wer dachte, dass es mit erstklassigen Texten und Inhalten getan ist, der irrt. Schon ein modernes, aussagekräftiges Webdesign kann Kunden fangen. Hochwertige Bilder sind ebenfalls ein Muss. Und damit Suchmaschinen die Seite bestmöglich bewerten und bei relevanten Suchanfragen weit vorne reihen, braucht es eine ausgeklügelte SEO-Strategie. Denn nur, wenn die Seite gefunden wird, kann sie werbewirksam sein.

Man sieht: Um Erfolg im Internet zu haben, bedarf es viel mehr als der Laie glauben mag. Und deshalb ist es wichtig, dass es gute Webagenturen gibt, die wissen, worauf es ankommt.