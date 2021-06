Digitale Unterstützung für mittelständische Unternehmen

Kleiner Onlineshop mit Abholung im Geschäft

Ein Onlineshop kann auch für ein kleines Ladengeschäft äußerst sinnvoll sein. Man muss dabei nicht einmal unbedingt Lieferungen nach Hause anbieten, sondern kann auch nur Abholung im Geschäft anbieten. Der Onlineshop ist dann wie eine Ausstellung, in der sich die Kunden zuerst die Produkte anschauen und sogar auch schon bezahlen können, bevor sie diese dann im Geschäft abholen. Sowohl für Ladengeschäfte als auch für Restaurants kann ein solcher Onlineshop sinnvoll sein. Der Unterschied zu einer normalen Website besteht darin, dass hier direkt schon komfortabel mit PayPal usw. bezahlt werden kann. Für Onlineshops gibt es viele verschiedene Baukästen, einige kostenlose und auch viele kostenpflichtige, die in der Regel auch besser sind.

Digitales Kassensystem

Ein modernes, digitales Kassensystem kann mittelständische Unternehmen bei der Buchhaltung viel Arbeit ersparen. Gerade für kleine Geschäfte mit wenigen Angestellten ist die Buchhaltung oft ein Kraftakt. Digitale Lösungen wie das Tillhub Kassensystem bieten viele praktische Funktionen, wie z. B. den DATEV-Export, der direkt an den Steuerberater gesendet werden kann und alle relevanten Daten und Belege enthält. Außerdem sind Kartenzahlung und mobiles Bezahlen möglich, es muss nicht extra noch ein Kartenlesegerät oder ähnliches angeschafft werden.

Wenn eine Betriebsprüfung oder andere Maßnahmen des Finanzamts anstehen, dann muss man mühsam alle Daten und Belege zusammensuchen. Digitale Kassensysteme hingegen bieten Schnittstellen direkt zum Finanzamt oder können Daten einfach exportieren, sodass man diese einfach dem Finanzamt übermitteln kann. Dadurch erspart man sich nicht nur einen Haufen Arbeit, sondern auch eine Menge Kopfschmerzen und Bürokratie.

Social Media

Social Media ist längst nicht mehr nur für Privatpersonen. Sowohl Instagram als auch Twitter, Facebook, YouTube, Snapchat und mehr bieten inzwischen kostenlose Profile für Unternehmen an. Bei solchen Unternehmensprofilen können dann Öffnungszeiten, Telefonnummer, Website, Adresse sowie weitere für Kunden hilfreiche Informationen hinzugefügt werden. Außerdem kann man meistens vom Unternehmensprofil aus direkt Werbung schalten und so neue Kunden erreichen. Diese Funktion ist dann jedoch meist kostenpflichtig.

Im Gegensatz zu normalen Profilen erhalten Unternehmensprofile teilweise Zugriff auf die Besucherzahlen ihres Profils sowie die Aufrufe ihrer eigenen Beiträge. So können diese analysieren, welche Produkte, bzw. welcher Post über diese Produkte, besonders gut ankommen und das Unternehmen optimieren. Die Statistiken, die man durch Social Media über die eigenen Kunden erhält, sind sehr gut für die Planung zukünftiger Produkte oder zukünftiger Angebote. Man kann z. B. als Restaurant eine Umfrage starten, welches Gericht sich die Kunden noch wünschen oder was ihnen am besten schmeckt und dann eine Rabatt-Aktion anbieten.

Lieferdienste für Restaurants

Wer ein kleines Restaurant in einer mittelgroßen oder großen Stadt betreibt, sollte in Erwägung ziehen, sich bei App-Lieferdiensten zu registrieren. Diese können quasi automatisch neue Kunden für das Restaurant generieren. Der große Vorteil: Die Kunden zahlen ihr bestelltes Essen direkt in der jeweiligen App, so können Zahlungsausfälle vermieden werden. Dabei gilt allerdings zu beachten, dass die Lieferdienste bei jeder Bestellung eine Gebühr verlangen. Wenn man dann auch noch zusätzlich die Fahrradkuriere nutzen möchte, kostet das nochmal extra. Deshalb sollte man Preise vergleichen, bevor man sich für einen Anbieter entscheidet oder wenn möglich einen ganz eigenen Lieferdienst anbieten. Viele Restaurants sind auch auf den Plattformen vertreten, nehmen dort aber höhere Preise als bei dem eigenen Lieferdienst, sodass die Gebühren gedeckt werden können.