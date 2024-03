Die Arbeitswelt im Wandel – New Work Offices

Die Arbeitswelt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Digitalisierung, Globalisierung und sich schnell verändernde Anforderungen stellen Unternehmen vor große Herausforderungen. Das Konzept „New Work“ bietet Antworten darauf, wie man diesen begegnen kann. Es umfasst neue Arbeitsformen und -modelle, die Mitarbeitern ermöglichen, selbstbestimmt, flexibel und sinnerfüllt zu arbeiten.

Doch New Work ist keine einfache Standardlösung. Jedes Unternehmen muss basierend auf seinen spezifischen Bedürfnissen und Voraussetzungen einen individuellen Weg finden, New Work in der Praxis umzusetzen.

Zonierung als Grundprinzip moderner Bürogestaltung

Das Großraumbüro mit endlosen Reihen von Schreibtischen ist in modernen Bürokonzepten überholt. Stattdessen setzt man auf eine kluge Zonierung der Räumlichkeiten. Dabei werden verschiedene Bereiche für unterschiedliche Aktivitäten und Bedürfnisse geschaffen – vom konzentrierten Einzelarbeitsplatz über Besprechungszonen bis hin zu Kommunikations- und Kreativflächen.

Diese Aufteilung in Zonen folgt dem Prinzip des „Activity Based Working“: Der Raum passt sich den jeweiligen Tätigkeiten und nicht umgekehrt an. Eine solche flexible Raumaufteilung bietet viele Vorteile. Sie ermöglicht es Mitarbeitern, je nach Aufgabe, den für sie am besten geeigneten Arbeitsbereich aufzusuchen. Gleichzeitig fördert sie den Austausch und die Zusammenarbeit im Team.

Nicht zuletzt lässt sich durch Zonierung auch der vorhandene Platz effizienter nutzen als in starren Bürolandschaften. Die Grundrissgestaltung ist dabei der Schlüssel für eine gelungene Umsetzung.

Die Grundrissgestaltung als Basis für Kreativität und Produktivität

Eine durchdachte Grundrissgestaltung ist die Basis für ein erfolgreiches Zonierungskonzept. Offene Strukturen mit kurzen Wegen fördern die Kommunikation und den schnellen Austausch zwischen Mitarbeitern. Gleichzeitig benötigt man aber auch abgeschlossene Rückzugsbereiche für konzentriertes Arbeiten. Der Grundriss muss diese unterschiedlichen Anforderungen geschickt in Einklang bringen.

Eine gute Lösung sind oft Kombizonen, die sich flexibel zwischen Einzel- und Gruppenarbeit hin und her wechseln lassen. Insgesamt sollte die Raumaufteilung so gestaltet sein, dass sie den natürlichen Workflow der Mitarbeiter unterstützt und Reibungsverluste vermeidet. Nur so lassen sich Kreativität und Produktivität im Büroalltag dauerhaft auf einem hohen Niveau halten.

Flexible Raumelemente für agiles Arbeiten

Moderne Bürokonzepte setzen auf flexible, multifunktionale Möbel und Raumelemente. Leicht verschiebbare Trennwände erlauben es, Räume je nach Bedarf zu öffnen oder abzugrenzen. Mobiles Mobiliar lässt sich schnell für Meetings, Workshops oder Präsentationen umgruppieren. So können Flächen im Handumdrehen von einer Einzelarbeitszone zur Kreativzone umfunktioniert werden – ganz im Sinne des agilen Arbeitens.

Räume, die Teamgeist und Kommunikation fördern

Neben Zonen für konzentriertes Arbeiten sind in modernen Büros vor allem Begegnungsorte und Kommunikationsflächen von zentraler Bedeutung. Hier können sich Mitarbeiter ungezwungen austauschen, Ideen teilen und den Teamgeist stärken. Ob Lounge-Bereich mit bequemen Sitzgelegenheiten, Cafeteria oder kreativ gestaltete Meeting-Points – solche Räume laden zum zwanglosen Verweilen und Netzwerken ein.

Unternehmen können durch eine gezielte Raumgestaltung ihre Unternehmenskultur aktiv prägen und Mitarbeiter zu mehr Interaktion anregen. Kleine Akzente wie Büroschilder mit motivierenden Sprüchen oder Zitaten können dabei unterstützen, eine offene und kommunikative Atmosphäre zu schaffen. Insgesamt sind Begegnungszonen das Herzstück des modernen Büros und unverzichtbar für einen lebendigen Wissensaustausch.

Fazit: Das New Work Office als Erfolgsfaktor

Unternehmen, die den Schritt zu einem modernen, am New Work-Konzept ausgerichteten Büro wagen, positionieren sich für die Zukunft. Durch eine kluge Zonierung der Räumlichkeiten und den Einsatz flexibler Raumelemente schaffen sie eine Arbeitsumgebung, die Kreativität, Produktivität und Teamgeist gleichermaßen fördert.

Die Investition in ein durchdachtes Bürokonzept zahlt sich langfristig aus: Mitarbeiter fühlen sich wohler, können konzentrierter arbeiten und tauschen sich leichter aus. Prozesse werden effizienter, die Innovationskraft steigt. Nicht zuletzt stärkt ein modernes Büroambiente auch die Arbeitgeberattraktivität für qualifizierte Fachkräfte.

Unternehmen, die ihre Büroräume zukunftsorientiert gestalten, sind den Herausforderungen der sich wandelnden Arbeitswelt einen entscheidenden Schritt voraus. Das New Work Office ist Ausdruck einer agilen, mitarbeiterorientierten Unternehmenskultur – und damit ein wichtiger Wettbewerbsfaktor.