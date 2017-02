Der Vertrag von Mesut Özil bei Arsenal London läuft im Sommer 2018 aus. Da der Nationalspieler mit einer Verlängerung zögert, kommt es immer wieder zu Spekulationen über einen Wechsel. Neben dem FC Barcelona soll britischen Medien zufolge auch der FC Bayern an einem Transfer interessiert sein. Allerdings hatte der Spielmacher eine Rückkehr in die Bundesliga vor nicht allzu langer Zeit ausgeschlossen. Nachdem es auch in dieser Saison für Arsenal nicht zum Titel reichen dürfte, könnte es jedoch zu einem Umdenken kommen. Michale Ballack hat Özil mit Hinweis auf die größeren Titelchancen bereits öffentlich zu einem Wechsel nach München geraten. Andere Bundesliga-Klubs dürften schon aufgrund des geforderten Gehalts keine Chance auf einen Transfer haben.

Wie groß ist das Interesse der Bayern?

In den letzten Jahren war immer wieder von einem angeblichen Interesse des FC Bayern an Mesut Özil zu lesen. Vor dem Wechsel aus Madrid zu Arsenal London sollen die Münchener bereits mit einem Transfer geliebäugelt haben. So richtig unterlegen ließen sich die Gerüchte bisher jedoch nicht. Einen Spieler von der Klasse eines Mesut Özil hat der FC Bayern immer auf dem Schirm, zu konkreten Verhandlungen ist es bisher jedoch nicht gekommen.

Dazu stellt sich die Frage inwieweit der Spielmacher überhaupt in das System von Carlo Ancelotti passt. Für einen Wechsel würde sprechen, dass Uli Hoeness wieder etwas zu sagen hat. Es ist kein Geheimnis, dass der Präsident deutsche Nationalspieler gerne in München spielen sieht. Die in den Medien kolportierte Gehaltsforderung von 15 Millionen Euro wäre für die Bayern in jedem Fall kein Problem.

Ballack rät zu Wechsel

Özil hat sich bei Arsenal mittlerweile einen hohen Stellenwert erarbeitet und zählt zu den Lieblingen der Fans. Große Titel konnte er mit den Gunners bisher jedoch nicht gewinnen. Deshalb hat Michael Ballack dem Edeltechniker einen Wechsel nach München empfohlen. Hier sind die Chancen auf Meisterschaften deutlich höher. Gleiches gilt natürlich auch für einen Gewinn der Champions League, welcher mit Arsenal kaum möglich sein dürfte. Seine Phasen in denen er immer wieder mal abtaucht, kann er sich beim kritischen Publikum an der Säbener Straße wohl nicht leisten

Barcelona ebenfalls interessiert

Neben dem FC Bayern dürften noch weitere Top-Klubs die Situation von Mesut Özil beobachten. Jüngsten Berichten zufolge gehört hierzu auch der FC Barcelona. Laut der spanischen Tageszeitung „Sport“ sollen die Katalanen bereits ihre Fühler nach dem 28-jährigen ausgestreckt haben. Offenbar ist der Linksfuß nicht abgeneigt und soll einer Rückkehr nach Spanien offen gegenüberstehen, wo er bereits zwischen 2010 bis 2013 bei Barcas großen Erzrivalen Real Madrid im Mittelfeld die Fäden zog. Dies stellt gleichzeitig ein Problem dar.

Dazu kommt, dass Barcelona im Mittelfeld bereits erstklassig besetzt ist. Mit Denis Suarez und Andre Gomes wurden vor der Saison bereits zwei Akteure für diese Position verpflichtet. Nicht zu vergessen die beiden Routiniers Andres Iniesta und Ivan Rakitic, welche ebenfalls Ansprüche auf einen Stammplatz stellen.

Zeichen stehen auf Verlängerung

Obwohl die Verhandlungen immer wieder ins Stocken geraten deutet vieles darauf hin, dass Özil sein Arbeitspapier um mindestens zwei Jahre verlängern wird. Zu deutlich verbesserten Konditionen natürlich. Der Nationalspieler fühlt sich nach eigenen Angaben in London sehr wohl und ist ohnehin nicht als Wandervogel bekannt. Möglicherweise werden die Transfergerüchte gezielt lanciert, um die eigene Verhandlungsposition zu verbessern. Natürlich haben diese Gerüchte auch Wettanbieter, wie zum Beispiel Bet10 und viele andere, dazu veranlasst Wetten dazu anzubieten. In England sind solche Wetten zudem sehr begehrt.