Wiesbaden (dapd). Der Tourismus in Deutschland boomt: Im vergangenen Jahr ist mit 407,4 Millionen Übernachtungen in den Beherbergungsbetrieben hierzulande ein Rekordwert erreicht worden, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Das war ein Plus von vier Prozent im Vergleich zu 2011. Dabei legte die Zahl der Übernachtungen von…