Container Überdachung: Vorteile für die Erntezeit

Die Erntezeit ist eine stressige Zeit in der Landwirtschaft. Landwirte müssen sich um das Einfahren der Ernte kümmern und diese in der Folge so lagern, dass sie sich gut weiterverarbeiten, verpacken und verkaufen lassen. Wie eine Container Überdachung dabei helfen kann, zeigt dieser Artikel.

Was genau ist eine Container Überdachung?

Eine Container Überdachung besteht aus einem Zelt, welches zwischen zwei Containern angebracht wird. So bildet sich eine Unterstand-Lösung, welche vor allem von Landwirten bei der Ernte gern genutzt wird, aber auch verschiedene Industrien und Gewerbe machen davon regen Gebrauch. Beide Seiten sind dabei geöffnet, sodass man problemlos mit einem großen Fahrzeug hineinfahren kann. Auch das Bewegen mittels Gabelstapler im Inneren des offenen Zelts ist ein Leichtes.

Die Vorteile einer Container Überdachung

Ein großer Vorteil einer Container Überdachung ist, dass sie sehr stabil und robust ist. Darüber hinaus ist sie UV-beständig, was sehr hilfreich ist, da sie zumeist draußen im Freien platziert wird. Natürlich ist sie auch wasserdicht, sodass die frisch eingefahrene Ernte durch Regen nicht nass wird. Da die Container Überdachung an beiden Seiten offen ist, kann der Wind hindurchfegen, weshalb man zum Trocknen der Ernte keine Ventilatoren benötigt und sich somit jede Menge Aufwand, aber auch Stromkosten spart.

Ein weiterer Vorteil ist, dass sich die Container Überdachung flexibel einsetzen lässt. Man kann sie dort aufbauen, wo man sie benötigt und demnach ihren Standort auch verändern, wenn man das möchte.

Außerdem ist der Verwendungszweck sehr vielfältig. Während man sie zur Erntezeit als Unterstand für geerntete Kartoffeln, Kürbisse oder Maiskolben nutzen kann, dient sie später als praktischer Arbeitsbereich, der vor Regen und Unwetter schützt. Darüber hinaus kann man es ganz bequem auch als Lager für große Maschinen nutzen.

Auch als permanenter Lagerplatz für Heu und Stroh eignet sich die Container Überdachung, zumal die gelagerten Güter nicht nass werden und durch den Wind automatisch trocknen, sodass sich kein Schimmel bilden kann. Demnach eignet sich eine solche Überdachung sowohl für Landwirte, die die Ernte einfahren als auch für Halter von Getier wie Pferden und Kühen, um diese zu füttern.