Candidate Experience: Warum KMU hier besonders punkten können

Die Candidate Experience spielt bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter eine immer wichtigere Rolle. Denn gerade in Zeiten des Fachkräftemangels müssen Unternehmen um die besten Talente werben. Doch wie können kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) hier punkten und sich im Wettbewerb gegenüber großen Konzernen behaupten? Die Antwort liegt in der individuellen und persönlichen Ansprache der Bewerber sowie in der Schaffung einer familiären Arbeitsatmosphäre.

Im Gegensatz zu großen Unternehmen haben KMU oft den Vorteil, dass sie flexibler und schneller auf Bewerbungen reagieren können. Zudem ist es ihnen möglich, Bewerber auf eine persönlichere Art und Weise anzusprechen und den Bewerbungsprozess transparenter zu gestalten. Eine offene und transparente Kommunikation, kurze Entscheidungswege und eine familiäre Arbeitsatmosphäre können das Vertrauen der Bewerber gewinnen und zu einer positiven Candidate Experience beitragen.

Persönliche Ansprache und schnelle Reaktionszeit

Eine schnelle und individuelle Ansprache ist für viele Bewerber ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung für oder gegen ein Unternehmen. Hier haben kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) oft den Vorteil, im Vergleich zu großen Konzernen schneller und persönlicher auf Bewerbungen reagieren zu können. Denn während in großen Unternehmen Bewerbungen oft über mehrere Hierarchieebenen hinweg bearbeitet werden müssen, können Entscheidungen in KMU schneller und unkomplizierter getroffen werden.

Eine schnelle Reaktionszeit signalisiert dem Bewerber nicht nur Wertschätzung und Interesse, sondern erhöht auch die Chance auf eine erfolgreiche Rekrutierung. KMU können hier punkten, indem sie beispielsweise Bewerbungen direkt an den passenden Ansprechpartner weiterleiten und Bewerber zeitnah über den aktuellen Stand des Bewerbungsprozesses informieren. Auch eine individuelle Ansprache, die auf die konkreten Stärken und Erfahrungen des Bewerbers eingeht, kann zu einer positiven Candidate Experience beitragen.

Zudem können KMU durch die Gestaltung des Bewerbungsprozesses ihre Agilität und Flexibilität unter Beweis stellen. So können sie beispielsweise auf Bewerbungen per E-Mail oder Online-Formular setzen, um Bewerbungen schnell und unkompliziert entgegenzunehmen. Auch die Einrichtung von flexiblen Bewerbungszeiten und die Möglichkeit von Telefoninterviews können Bewerber überzeugen und zu einer positiven Candidate Experience beitragen.

Familiäre Arbeitsatmosphäre und transparente Kommunikation

Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) haben oft den Vorteil, eine familiäre Arbeitsatmosphäre zu bieten. Hier kennt man sich oft persönlich und die Zusammenarbeit ist geprägt von einem offenen und vertrauensvollen Umgang miteinander. Diese positive Arbeitskultur punktet bei Bewerbern.

Eine offene und transparente Kommunikation ist ein wichtiger Bestandteil dieser familiären Atmosphäre. KMU haben hier oft den Vorteil, dass Entscheidungen direkt und unkompliziert kommuniziert werden können. So können Bewerber beispielsweise direkt mit der Person sprechen, die für die Entscheidung über ihre Bewerbung zuständig ist. Auch eine klare Kommunikation über die Erwartungen an den Bewerber und die Unternehmenskultur führt zu einer positiven Candidate Experience.

Ein weiterer Aspekt sind unkompliziert zu vergebene zusätzliche Benefits für Mitarbeiter, wie z.B. einen ortsnahen Deutschkurs in München für Facharbeiter. Durch die Bereitstellung von solchen Benefits signalisiert das Unternehmen Wertschätzung und Engagement für die Mitarbeiter und erhöht somit auch deren Zufriedenheit und Motivation. Dies kann wiederum zu einer höheren Mitarbeiterbindung und einer positiveren Arbeitsatmosphäre beitragen.

Eine familiäre Arbeitsatmosphäre und eine transparente Kommunikation können auch dazu beitragen, dass Bewerber sich langfristig mit dem Unternehmen verbunden fühlen. Denn ein gutes Verhältnis zwischen Mitarbeitern und Führungskräften sowie eine klare und offene Kommunikation tragen zu einem positiven Arbeitsumfeld bei und kann so dazu beitragen, dass Mitarbeiter länger im Unternehmen bleiben und auch eine höhere Loyalität gegenüber dem Unternehmen entwickeln.

Zudem können KMU durch eine familiäre Arbeitsatmosphäre, eine offene Kommunikation und zusätzliche Benefits auch von Mundpropaganda profitieren. Zufriedene Mitarbeiter werden das Unternehmen eher weiterempfehlen und somit auch potenzielle Bewerber auf das Unternehmen aufmerksam machen.

Agilität und Flexibilität im Bewerbungsprozess

Ein agiler und flexibler Bewerbungsprozess kann für Bewerber oft den entscheidenden Unterschied ausmachen, wenn es darum geht, für welches Unternehmen sie sich letztendlich entscheiden. Hier haben KMU einen entscheidenden Vorteil gegenüber großen Unternehmen: Sie können schneller und flexibler auf Bewerbungen reagieren und Entscheidungen treffen.

So ist es bei vielen KMU üblich, dass Bewerbungen direkt an die zuständige Führungskraft oder Personalabteilung geschickt werden können, ohne dass sie den langen Weg durch verschiedene Abteilungen gehen müssen. Dadurch wird eine schnellere Bearbeitung möglich, die Bewerber positiv wahrnehmen.

Darüber hinaus können KMU den Bewerbungsprozess oft flexibler gestalten, indem sie z.B. auch alternative Bewerbungsformate wie Video-Bewerbungen oder Online-Assessments zulassen. Hierbei sollten jedoch auch die Vor- und Nachteile dieser Formate sorgfältig abgewogen werden, um die Candidate Experience nicht negativ zu beeinflussen.

Zudem können KMU durch kurze Entscheidungswege und transparente Kommunikation auch während des Bewerbungsprozesses punkten. Bewerber erhalten so schnelles Feedback zu ihrem Bewerbungsstatus und können sich besser auf den weiteren Verlauf einstellen. Auch hier spielt die persönliche Ansprache eine wichtige Rolle, um eine positive Candidate Experience zu schaffen.

Offene Karrierewege und individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten

Kleine und mittelständische Unternehmen haben oft flachere Hierarchien als große Konzerne, was dazu führt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr Verantwortung übernehmen können und schneller in Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Dadurch entsteht eine Arbeitsatmosphäre, die geprägt ist von einer offenen Kommunikation, einer höheren Motivation und einer größeren Identifikation mit dem Unternehmen. Dies kann auch bei potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern punkten, da sie sich bei einem KMU oft besser aufgehoben fühlen als bei einem großen Konzern, in dem sie nur eine Nummer unter vielen sind.

Ein weiterer Vorteil, den KMU bieten können, ist eine größere Flexibilität in Sachen Karrierewege und individueller Weiterbildungsmöglichkeiten. In kleinen und mittelständischen Unternehmen gibt es oft mehr Möglichkeiten zur individuellen Weiterentwicklung und speziell auf die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgestimmte Schulungen und Trainings. Dadurch können sie gezielter gefördert werden und sehen mehr Chancen für eine Karriere innerhalb des Unternehmens. Dies kann auch ein starkes Argument bei der Suche nach neuen Talenten sein.