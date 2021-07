Business Center: Eine flexible Option bei begrenztem Raumangebot

Hört man den Namen der Stadt München, hat man direkt die Wohnungsnot im Kopf. Nicht ohne Grund ziehen Menschen, die im schönen München arbeiten, in zum Teil heruntergekommene Wohnungen außerhalb des Stadtgebiets, um überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben. München ist schön, München ist Prestigeträchtig, München ist ein Ort der Kultur und des Wohlstandes. Das gilt nicht nur für Einzelpersonen, sondern auch für Unternehmen. Wer es nach München schafft, möchte auch nicht mehr von dort weg.

Das Dach über dem Kopf ist jedoch nicht nur für Privathaushalte schwer aufzutreiben – auch Unternehmen haben Schwierigkeiten, Büroräume an diesem attraktiven Standort zu bekommen. Ob Einzel-, Großraumbüros oder sogar Konferenzräume – der Platz ist ebenso begrenzt wie umkämpft. Die Innenstadt von München, gerade nahe der Altstadt, ist dabei wohl am attraktivsten. Immerhin ist diese optimal vernetzt, sodass Kunden, Arbeitnehmer und Arbeitgeber von der Lage profitieren.

Business Center – Zentral und flexibel

Eine Antwort auf die Frage nach einem Bürostandort können Business Center wie das AGENDIS Business Center bieten. Möchte man in München ein Büro mieten, kann dieses verschiedene Räumlichkeiten zur Verfügung stellen – eine recht flexible Lösung, da auch Konferenz- und Meetingräume flexibel dazu gebucht werden können. In Zeiten, in denen Lockdowns und Ausgangsbeschränkungen zu jeder Stunde möglich sind, kann ein vorausschauender Unternehmer auf diese Weise an der richtigen Stelle sparen.

Aufgrund der Größe eines modernen Komplexes stehen in Business Centern auch die verschiedensten Optionen zur Verfügung: Büros in verschiedenen Größen, unterschiedliche Ausstattung, dazu verschiedene Services und feste Ansprechpartner. Eine vollständige Möblierung kann ebenfalls gemietet werden, inklusive Internet. Und tritt der Arbeitsnehmer vor die Tür, befinden sich Restaurants und Freizeitmöglichkeiten in der direkten Umgebung – ein sehr attraktiver Arbeitsplatz, von dem aus man mit den Kolleginnen und Kollegen in der Mittagspause ein Restaurant aufsuchen oder im Anschluss an die Arbeit durch die Stadt bummeln kann, ohne das die ruhige Arbeitsatmosphäre darunter leidet.