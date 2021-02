Büroarbeit effizienter gestalten

Es gibt viele unterschiedliche Tipps und Tricks, wie man seine Büroarbeit etwas effizienter gestalten kann. Dadurch kann man nicht nur schneller und gründlicher Arbeiten, sondern macht die Arbeit so auch noch mehr Spaß. Die wichtigsten Tipps dafür können Sie in unserem Beitrag finden.

Jeden Tag effizient anfangen

In sehr vielen Fällen nimmt man sich an einem Arbeitstag viel mehr vor, als man letztendlich eigentlich schafft. Es empfiehlt sich, dass man sich vor dem Feierabend noch ein paar Minuten Zeit nimmt, um alle unerledigten Arbeiten zu strukturieren. So kann man auch gleich erkennen, wie viel Arbeit am nächsten Tag geschafft werden kann, mit allen neuen Aufgaben.

Pünktlichkeit

Nicht nur, der Chef selbst soll immer pünktlich in der Arbeit erscheinen, um seinen Mitarbeiter ein Vorbild zu sein, selbstverständlich sollten auch alle Mitarbeiter pünktlich an ihrem Schreibtisch sitzen. Als Chef sollte man unvorhergesehene Anrufe und Termine am besten blockieren. So kann ausgeschlossen werden, dass nicht zu viele Verabredungen aufeinandertreffen. Am besten ist es, dass alle wichtigen Termine gleich in der Früh erledigt werden. Zwischen den ganzen Meetings sollte man auch einige Pufferzeiten einplanen.

Das Telefon verwenden

Es handelt sich beim Telefon um das perfekte Kommunikationsinstrument. Es bietet sich vor allem dann sehr gut an, wenn Vorgänge nachhaltig besprochen werden sollten. Am Telefon können alle Pläne ´, im Vergleich zum E-Mail-Verkehr einfach abgeschlossen werden. Sehr häufig kommen bei E-Mails auch Missverständnisse auf.

Raumbuchungssysteme

In der heutigen Zeit werden zudem auch Raumbuchungssysteme immer beliebter. Sie bieten zahlreiche Vorteile, vor allem, was eine gute Organisation betrifft. Besprechungsräume können durch Raumbuchungssysteme einfach und schneller lokalisiert werden. Mit solchen Systemen kann man in geeigneten Räumen gleich an mehreren Standorten suchen. Videokonferenzen können so noch besser durchgeführt werden. Es handelt sich hier um ein System, das jedem Unternehmen sehr viele Vorteile bieten kann. Dies ist auch der Grund, warum es heute in keinem Büro mehr fehlen sollte.

Ideen sollten umgesetzt werden

Gehören auch Sie zu den Menschen, die häufig Ideen haben, jedoch nicht wissen, wie diese umgesetzt werden sollten? In diesem Fall sollte unbedingt für einen Automatismus gesorgt werden. Es empfiehlt sich, dass Sie immer und überall einen Stift und Papier mit sich führen. So können auch die neuesten Ideen schnell und einfach notiert werden. Immer wieder kann es im Alltag vorkommen, dass Ideen spontan in den Sinn kommen. Bevor man diese vergisst, ist es sinnvoll, wenn man sich schnell aufschreibt.

Vermeiden Sie Chaos am Schreibtisch

Nur an einem sauberen Arbeitsplatz hat man auch die Möglichkeit, die Büroarbeit sauber und effizient zu erledigen. Verbirgt sich Chaos am Schreibtisch, kann zudem sehr viel an Zeit draufgehen, denn die verlegten Notizen müssen erst mal gesucht werden. Doch nicht nur Sie sollten auf Ihren Schreibtisch achten, informieren Sie auch Ihre Mitarbeiter, dass diese nichts auf Ihren Schreibtisch ablegen sollten. Ganz egal, um was es sich auch handelt, es sollte alles an Sie persönlich übergeben werden. So wissen Sie gleich, um was es sich handelt, und Sie können es sofort ordnungsgemäß verstauen.

Entscheidungen sollten sofort getroffen werden

Ein weiterer wichtiger Punkt ist es, dass Entscheidungen sofort getroffen werden sollten. Werden Entscheidungen nicht gleich getroffen, werden diese in den meisten Fällen gar nicht erledigt. Sobald ein Problem vorliegt, sollte auch eine Entscheidung dafür getroffen werden.