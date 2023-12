Besseren Schutz der Ware durch Palettenwickler

Transportschäden entstehen meist durch holprige Straßen, Bremsmanöver oder Anstoßen mit dem Gabelstapler beim Entladen. Palettenwickler helfen dabei, Schäden an der Ware zu vermeiden, indem durch optimale Wicklung jeder Transport unbeschadet abläuft. Mit dem exakten Materialverbrauch kann bares Geld beim Verpacken gespart werden.

Wie funktioniert ein Palettenwickler?

Bei einem Palettenwickler handelt es sich um eine Maschine, die zum Verpacken von Paletten bzw. Waren in Verwendung kommt. Dabei geht es darum, die Ladung auf der Palette durch Umwickeln einer besonderen Stretchfolie zu sichern.

Es werden entweder von Hand oder mit einem mobilen Palettenwickler mehrere Lagen dünner Kunststofffolien um ein Produkt gewickelt. Dabei gibt es unterschiedliche Arten von Palettenwickler, wobei jede seine eigenen spezifischen Merkmale hat.

Vorteile eines Palettenwicklers?

Die Technik der Palettenwicklung dient zur Bündelung und Sicherung von Waren. Sie schützt vor Beschädigungen, Stürzen oder Verschmutzung während des Transports oder der Lagerung. Die beste Wicklung erfolgt so straff wie möglich – ohne das Produkt zu beschädigen. Das Ziel? Die Ware soll gut verpackt von A nach B transportiert werden können, damit sie unbeschädigt und kosteneffizient ankommt.

Arten von Palettenwickler

Eine breite Auswahl an hochwertigen Palettenwickler ermöglicht jedem Unternehmen die optimale Lösung für ihre individuellen Anforderungen zu finden. Es gibt für große und kleinere Betriebe maßgeschneiderte Lösungen, bei der die Verpackungseffizienz gesteigert wird.

Dreharm-Wickler

Beim Dreharm-Wickler steht das Produkt am Boden und muss nicht bewegt werden. Der Folienwagen ist an einem „Arm“ befestigt und dreht sich mit der Stretchfolie um das Produkt herum. Weil sich das Packgut nicht bewegt, eignet sich der Dreharm-Wickler gut für leichte und instabile Produkte. Aber auch schwere Paletten sind mit dieser Art von Wickler praktisch zu umwickeln. Vorteil: die schwere Last kann auf dem Boden stehen und muss nicht bewegt werden.

Der Armwickler bietet besonders in der Lebensmittelindustrie, wo der Boden täglich gereinigt werden muss, enorme Vorteile. Weil nur der Rahmen der Maschine am Boden befestigt ist, kann die Reinigung anschließend leichter erfolgen.

Ring-Wickler

Diese Art Wickler ist dem Dreharm-Wickler ähnlich, denn auch hier bleibt die Ladung stehen, während die Stretchfolie um die Palette geführt wird. Beim Ring-Wickler ist jedoch das Recksystem an einem großen Ring befestigt und nicht an einem Dreharm. Vorteil: Die Folienrolle kann sich viel schneller bewegen, was die Kapazität pro Stunde erhöht.

Müssen große Verpackungsmengen in hoher Geschwindigkeit bearbeitet werden, dann eignet sich der Ring-Wickler besonders gut. Dieser kann bis zu 180 Paletten pro Stunden einwickeln.

Drehteller-Wickler

Der Drehteller-Wickler wird am häufigsten zum Umwickeln von Paletten verwendet. Das Produkt steht bei diesem Gerät auf einem Drehteller. Während sich der Teller dreht, wird die Folie um die Ware gewickelt. Der Drehteller-Wickler macht in der Regel bis zu 14 Umdrehungen pro Minute. Zu beachten: Die Ladung muss stabil und ordentlich gestapelt sein, weil sich die gesamte Last dreht.

Robot-Wickler

Die Flexibilität ist der große Vorteil am Robot-Wickler. Die Maschine fährt bequem dahin, wo sie benötigt wird und wickelt von da aus automatisch, schnell und einfach. Der Roboter ist besonders bei abweichenden Formaten an Ladungen gut einsetzbar. Bei z. B. einem Stapel an liegenden Türen fährt der Roboter um die Last herum und seine Sensoren geben an, wo die Stretchfolie gewickelt werden muss.

Der Robot-Wickler ist speziell für Nutzer, die eine Vielzahl von großen Paletten an unterschiedlichen Orten umwickeln möchten, die ideale Wahl.

Horizontalwickler: Halb- oder vollautomatisch

Der Horizontalwickler eignet sich hervorragend, um Langgüter verlässlich zu bündeln. Bei halbautomatischen Modellen muss ein Mitarbeiter den Wickelvorgang begleiten und den Bund in der nötigen Geschwindigkeit durch den Ring schieben. Anlegen und Abschneiden der Folie erfolgt automatisch.

Beim vollautomatischen Horizontalwickler lassen sich Produkte mittels Stretchfolie automatisch auf Trays fixieren. Es ist für den Transport des Trays durch den Ring des Horizontalwicklers kein Mitarbeiter mehr notwendig. Fotozellen erfassen Anfang und Ende jedes Trays. Der Produkttransport erfolgt vollautomatisch mit angetriebenen Rollen.