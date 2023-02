Betriebliche Krankenversicherung: Eine Notwendigkeit für Fachkräftegewinnung?

Kein Tag vergeht, an dem in den Medien nicht über den Fachkräftemangel gesprochen wird. Ob Medizinbranche, IT-Branche oder Ingenieurwesen – es mangelt an allen Ecken und Enden. Das Problem ist also längst bekannt, wird viel besprochen und doch scheint sich nur sehr bedingt etwas zu verändern.

Das heißt für Unternehmen, dass sie sich selbst darum kümmern müssen, dass die Situation wieder besser wird. Viele würden sich wohl wünschen, dass die gesamte Branche wieder auf sicheren Beinen stehen würde. Doch stattdessen gibt es einen harten Konkurrenzkampf um die Fachkräfte. Eine betriebliche Krankenversicherung kann da ein interessantes Mittel sein.

Herausforderung für Unternehmen am Beispiel der Medizinbranche

Wer vom Fachkräftemangel spricht, der spricht auch von der Medizin- und Pflegebranche. Das liegt zum einen daran, dass hier ein besonders großer Personalmangel herrscht. Aber natürlich ist es auch einfach besorgniserregender (und somit relevanter) für Menschen, wenn in einem Krankenhaus Personalmangel herrscht als wenn ein IT-Unternehmen Stellen nicht besetzen kann.

Ärzte, Pflegeserviceanbieter und Therapeuten kämpfen teilweise um einen sehr kleinen Pool an qualifizierten Mitarbeitern. Somit stehen sie in harter Konkurrenz. Daher wird in der Medizinbranche auch besonders viel ausprobiert, um Mitarbeiter zu binden und zu gewinnen. Die betriebliche Krankenversicherung setzt sich nach und nach durch.

Vorteile einer betrieblichen Krankenversicherung

Gesunde Mitarbeiter fallen seltener aus und können besser arbeiten. Das ist eigentlich keine große Erkenntnis. Aber gerade in den letzten Jahren mussten Unternehmen aller Art feststellen, dass krankheitsbedingte Ausfälle existenzbedrohend sein können. Somit ist es im Interesse jedes Unternehmens, dass Mitarbeiter gesund bleiben oder wieder gesund werden.

Eine betriebliche Krankenversicherung garantiert keine Gesundheit. Aber sie ermöglicht es den Mitarbeitern, ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Je mehr Vorsorgeangebote es gibt, umso früher können kleine und große Probleme erkannt werden. Eine bessere Versorgung kann auch zu schnelleren Terminen und somit schnellerer Heilung führen.

Mitarbeiter wollen das Gefühl haben, dass sie für ein Unternehmen wertvoll sind. Wertschätzung ist somit ein großes Thema – häufig sogar größer als das Gehalt. Eine betriebliche Krankenversicherung zeigt aktuellen und potentiellen Mitarbeitern, dass sie geschätzt werden und man sie ernst nimmt. Im Vergleich zu jedem Unternehmen, das dies versäumt, hat man somit einen Wettbewerbsvorteil.

Nachteile einer betrieblichen Krankenversicherung

Wenn die betriebliche Krankenversicherung so viele Vorteile hat, ist es doch komisch, dass sie nicht überall angeboten wird, oder? Das liegt daran, dass sie nicht perfekt ist. Zum einen entstehen zusätzliche Kosten. Allerdings können diese als Betriebsausgaben steuerlich geltend gemacht werden, also relativiert sich dies ein wenig.

Der tatsächliche Wettbewerbsvorteil verringert sich außerdem in Branchen, in denen diese Versicherungsart weit verbreitet ist. Die angesprochene Medizinbranche ist dafür ein gutes Beispiel. Somit wird die betriebliche Krankenversicherung eher eine Notwendigkeit. Für Unternehmen in finanzieller Schieflage lässt sich das kaum umsetzen – oder nur für wenige Mitarbeiter. Da muss genau geplant werden, damit niemand vor den Kopf gestoßen wird. Hinzu kommt, dass es zunächst einen höheren bürokratischen und organisatorischen Aufwand verlangt, die Versicherung zu ermöglichen.

Das spricht für ein Umdenken

Ist die betriebliche Krankenversicherung erst einmal implementiert, läuft sie relativ problemlos weiter. Gerade bei Anbietern, die einen Großteil des Verwaltungsaufwands übernehmen. In diesem Fall können die Kosten gedrosselt werden, da Aufwand abgegeben wird. Ebenfalls interessant: Die Leistungen können mit der Zeit im Unternehmen steigen. Somit erhalten Mitarbeiter regelmäßig weitere Vorteile. Das ist eine wiederholte Wertschätzung. So lassen sich Gehaltserhöhungen umgehen oder aufschieben.

Gerade in Bezug auf den Fachkräftemangel muss betont werden, dass das Image eines Unternehmens stark beeinflusst wird. Denn Menschen sprechen über die betriebliche Krankenversicherung. Gesundheit ist ein großes Thema in der Öffentlichkeit und im Privatleben. Wer diesen Vorteil hat, der ist froh und bereit, darüber zu sprechen – und lockt so mögliche Fachkräfte ins Unternehmen. Deshalb wirkt die betriebliche Krankenversicherung auch langfristig und auf mehreren Ebenen.