Immer noch kalte Füße?

Das Wetter kann immer noch kalt sein, aber die Tage sind länger. Die Sonne geht zu einer vernünftigen Zeit unter und die Tage werden von nun an immer wärmer. Das kalte Wetter macht es schwierig, sich bei diesem Wetter zu sportlichen Aktivitäten im Freien zu motivieren.

Wenn man sich aktiv fühlt, ist der erste Instinkt vielleicht, zu Beginn des Tages im Park zu joggen oder mit dem Fahrrad die Uferpromenade entlang zu fahren. Was viele jedoch nicht wissen, ist, dass nicht nur die Temperatur einen Unterschied bei der Wahl der Kleidung ausmachen kann. Licht und Windrichtung sind ebenfalls Faktoren bei der Kleidung, die darüber entscheiden, ob eine bestimmte Aktivität bei den aktuellen Wetterbedingungen möglich ist und Spaß macht. Wenn Sie wissen, wie Sie sich für die neue Jahreszeit kleiden, können Sie diese Aktivitäten optimal ausführen und sich gleichzeitig warm halten!

Diese mit Lithium-Akkus betriebenen Socken sind mit einem Heizelement aus Kohlefaser ausgestattet, das Ihre Füße warmhält.

Unsere Lithium-Batterie-betriebenen beheizten Socken sind mit einem Heizelement aus Kohlefaser ausgestattet, das Ihre Füße warmhält. Diese Socken sind perfekt für alle, die lange Stunden in der Kälte verbringen und ein wenig zusätzliche Wärme brauchen.

Um loszulegen, müssen Sie nur zwei wieder aufladbare Lithium-Ionen-Batterien in die Batterietasche am oberen Ende der Socke einlegen, die Temperatur an den Socken einstellen und Ihren Ausflug genießen! Die Batterietasche ist aus weichem Stoff und hat ein elastisches Band, damit sie gut an der Wade sitzt, ohne zu verrutschen oder herunterzurutschen.

Jede Socke wird mit einer Batterietasche geliefert, die separat getragen werden kann

Die Lebensdauer der Batterien hängt von der Temperatureinstellung ab, aber ein Satz Batterien reicht für 10 Stunden auf niedriger Stufe.

Beheizbare Socken bieten Wärme und Komfort für Menschen, die an der Raynaud-Krankheit leiden.

Die Socken von Bertschat sind für Wärme und Komfort konzipiert.

Beheizbare Socken von Bertschat sollen vor allem eines: Ihre Füße warmhalten! Sie wurden mit zwei Zielen entwickelt: Komfort und Wärme. Diese Socken bestehen aus 80% Baumwolle, 12% Nylon, 8% Elasthan, sind also atmungsaktiv, dehnbar und sitzen bequem. Die Socken haben einen verstärkten Zehenbereich für zusätzlichen Komfort, was besonders praktisch ist, wenn Sie beruflich den ganzen Tag auf den Beinen sein müssen. Um die Socken zu beheizen, legen Sie einfach die Batterien in die Sockentaschen ein und schalten sie durch Drücken der Knöpfe ein. Jede Sockenbatterie hält bis zu maximal bis zu 10 Stunden bei niedriger Hitze. Beheizbare Socken enthalten ein Heizelement aus Kohlefaser welches, fachmännisch in das Gewebe jeder Socken eingewebt ist. Diese sorgt für Wärme, die den ganzen Tag lang anhält.

Stil mit warmen Füßen

Beheizbare Socken sind eines von unseren Kleidungsstücken, die zu der Kategorie Beheizte-Kleidung gehört. Beheizbare Socken haben den Vorteil, dass Sie jeden beliebigen Schuh darüber anziehen können. Je besser die Isolierung der Schuhe ist, desto besser heizen die beheizbaren Socken. Egal ob Ihre Wanderschuhe, Skistiefel oder Alltagsschuhe, Ihre Füße werden immer gewärmt mit diesen Socken, auch drinnen für die kalten Tage, wenn die Heizung einfach nicht ausreicht für den kalten Boden. Sie können die Schuhe auf Ihr Outfit anpassen und müssen sich keine Gedanken darüber machen, ob der Schuh zum Rest des Outfits passt.