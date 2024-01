Kundenbindung verbessern: So profitieren KMU durch Ratenzahlungsangebote für Kunden

Der Anteil an Onlinegeschäften wächst ständig. Für KMU bedeutet das einerseits mehr Umsätze, andererseits aber verstärkte Konkurrenz. Mit dem klaren Fokus auf Kundenzufriedenheit gelingt es kleinen und mittelständischen Unternehmen, die eigene Marke zu etablieren. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Angebot flexibler Zahlungsarten. Zwar greifen die Deutschen immer häufiger zur klassischen Kreditkarte, das reicht für vollständige Zufriedenheit aber nicht aus. Ratenzahlung ist im Zeitalter von Inflation und gleichbleibenden Löhnen gefragter denn je.

Ratenkauf als beliebte Zahlungsoption – große Summen in Teilen abzahlen

Als klassischer Ratenkauf wird die Bezahlung eines Produkts in Raten verstanden. Der Kunde kauft beispielsweise einen Fernseher, den er sich aktuell nicht leisten kann. Anstatt den Gesamtbetrag per Vorkasse, Rechnung oder Kreditkarte zu bezahlen, wählt er die flexible Rückzahlung in Raten. Dabei ist zum Zeitpunkt des Kaufs keine Anzahlung nötig, die Ware wird vor vollständiger Bezahlung ausgeliefert.

Je nach vereinbarter Laufzeit entrichtet der Kunde seine Rate einmal pro Monat. Zusätzliche Angebote wie „Zahlpausen“ lassen sich integrieren. Um das Angebot auch aus Sicht des Zahlungsdienstleisters lukrativ zu machen, werden Zinsen erhoben. Die Höhe richtet sich einerseits am aktuellen Leitzins, andererseits aber auch an Faktoren wie Ausfallrisiko (Bonitätsprüfung) und Laufzeitlänge. Je länger die Laufzeit gewählt wird, desto höher ist der Zinssatz.

Mit seriösen Partnern für Sicherheit sorgen – gegen das Ausfallrisiko

Scheuen sich Unternehmen vor Ratenzahlungen durch Kunden, hat das einen Grund. Die Hauptbefürchtung ist ein Zahlungsausfall, wenn der Käufer seine Raten nicht mehr zahlen kann. Reichen die geschäftlichen Rücklagen nicht aus, können viele Ausfälle schnell zu finanziellen Problemen führen. Abhilfe schafft die Zusammenarbeit mit starken Zahlungspartnern, die Ratenkauf über eine Bank anbieten. Das Unternehmen übergibt die Zahlungsgestaltung damit an den Partner, der sich um Faktoren wie Bonitätsprüfung und das Mahnwesen bei Ausfällen kümmert.

Aus Kundensicht betrachtet – warum ist Ratenzahlung so gefragt?

Das Interesse an Ratenkäufen ist 2023 deutlich angestiegen, nicht zuletzt dürfte die Inflation eine Rolle spielen. Die Anschaffung teurer Produkte will wohlüberlegt sein, mit flexiblen Rückzahlungsmodellen steigt die Kaufbereitschaft.

Dabei ist es auch aus Kundensicht wichtig, dass das Unternehmen mit einem seriösen Partner zusammenarbeitet. Faire Zinssätze sind ebenso entscheidend, wie anpassbare Ratenprogramme. Im Zeitalter unsicherer Jobs und Krisen kann es aufgrund persönlicher Umstände zu Zahlungsausfällen kommen. In solchen Momenten ist es für Kunden entscheidend, dass sie die Rückzahlung flexibel anpassen können.

Eine erfolgreich in Raten getilgte Rechnung führt beim Kunden zu einer positiven Kauferfahrung. Statistisch gesehen kommen Konsumenten immer dorthin zurück, wo sie sich in der Vergangenheit wohlgefühlt haben. Das Angebot der Ratenzahlung trägt dazu bei, dass mehr Käufe zur gleichen Zeit möglich sind, da die Rückzahlung nicht in einer Summe erfolgt. Hinzu kommt, dass der Kunde auch zu einer Zeit kaufen kann, wenn seine Rücklagen nicht ausreichend sind.

KMU profitieren von flexiblem Rückzahlungsangebot für Kunden

Aus Sicht von KMUs ist es entscheidend, den Umsatz regelmäßig zu steigern und damit zu Wachstum beizutragen. Die Einführung eines flexiblen Ratenzahlungsangebots kommt mit mehreren Vorteilen daher:

Optimierte Kundenbindung

Gesteigerte Umsätze

Wettbewerbsvorteil

Der Kunde weiß es zu schätzen, wenn er seine Zahlung an seine persönlichen Bedürfnisse anpassen kann. Die Ratenzahlung ist neben der klassischen Rechnung eine der beliebtesten Option und animiert zum Geldausgeben. Oft entscheiden sich Kunden aufgrund des Preises für ein minderwertigeres Produkt. Hält es weniger lang und muss dann ersetzt werden, führt das zu einem negativen Kundenerlebnis.

Durch die Möglichkeit, die Gesamtsumme in Teilen abzuzahlen, entscheiden sich mehr Käufer für hochwertigere Produkte. Dadurch steigern sich die durchschnittlichen Bestellwerte und es werden größere Käufe getätigt. In Zusammenarbeit mit einem starken Zahlungsdienstleister geht das KMU kein Risiko ein, sondern gewinnt positives Ansehen.

Tipp: Je nach Partner ist es möglich, Ratenzahlungen mit besonderen Aktionsangeboten zu ermöglichen. So gibt es viele Unternehmen, die zu bestimmten Zeitpunkten im Jahr eine 0-Prozent-Finanzierung anbieten und damit noch mehr Kunden anlocken.