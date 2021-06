Andere Marken als Keywords: Ist das erlaubt?

Der Waschmittel- und Klebstoffhersteller Henkel (Persil, Schwarzkopf) will die Zahl der Eigenmarken unter seinem Dach weiter reduzieren. Konzernchef Kasper Rorsted kündigte am Montag auf der Hauptversammlung des Unternehmens in Düsseldorf an, der Markenartikler wolle in den nächsten Jahren jede vierte der noch vorhandenen 400 Marken aufgeben.