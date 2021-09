Akustikbilder sehen nicht nur schön aus – Stylische Akzente im Eigenheim

Nicht nur Musiker, Producer oder Sound Engineers haben Akustikwände für optimalen Schallschutz für sich entdeckt. Zuerst sah man sie ja nur im kleinen Heimstudios von tüftelnden Techno-Produzenten. Aber nun ist das anders: Immer häufiger finden sich die funktionalen Schallabsorber nun auch außerhalb von Tonstudios und Bastelstübchen: Im eigenen Zuhause werden Akustikbilder nun immer begehrter. Und das aus gutem Grund.

Wozu sind Akustikbilder gut?

Ein Akustikbild oder ganze -wände dämpfen Geräusche, Lärm und auch Stimmengewirr in hellhörigen Wohnsituationen ideal ab und werden heute sogar in wundervoll einzigartigen Designs und Styles produziert. Sie lassen sich nach Wunsch bedrucken. Ob gemustert, gepunktet, bunt oder einfarbig: Akustikwände können nicht nur in Sachen Geräuschschutz Abhilfe schaffen, sie zieren jeden Raum nun sogar mit einzigartiger Individualität und unterstreichen die Lebhaftigkeit der Wohnung.

Kinderzimmer mit Schallschutz

Gerade im Kinderzimmer geht ja manchmal ganz schön die Post ab. Wenn die Kids herumtoben, im Zimmer Fangen spielen und es so richtig krachen lassen, wissen viele Mamis sich oft keinen Rat außer die Kinder dauernd und vergebens zur Ruhe zu mahnen, um die Nachbarn nicht zu stören. Vor allem am Wochenende zur Mittagszeit geraten die Kids oft richtig in Rage und wollen und sollen sich ja dann auch richtig austoben. Schließlich ist die Schule die ganze Woche anstrengend genug für die Kleinsten unter uns. Hierfür bieten großflächige Akustikwände der Marke Easy-Noisecontrol jetzt super schicke Modelle an, die im Kinderzimmer für fantasievolle Akzente sorgen und einfach nur Spaß machen. Die hochwertigen Schallabsorber werden aus robustem Material maßgefertigt und sind in vielen Größen erhältlich. Auch lassen sie sich nach Wunsch gestalten. Im Kinderzimmer mit den Lieblingstieren der Kids zu akzentuieren, stärkt die Individualität der Kleinen und macht einfach Laune.

Akustikwände im Wunschdesign

Das Tolle an diesen Wänden sind die umwerfenden und vor allem persönlichen Fotodesigns, mit denen sie bedruckt werden können. Sie bestehen aus Easypol Absorbtionsmaterial, welches den Schall absorbiert und den Lärm filtert sowie hemmt. Zudem kommen die Platten in quietschbunten und fröhlichen Mustern daher oder können mit Lieblingsmotiven nach Wahl hergestellt werden. Wird das Kinderzimmer hergerichtet, bieten sich bunte, gekachelte, gepunktet oder Tiermotive an, die den Kids Spaß machen werden und immer für gute Laune im Kinderzimmer sorgen.

Auch im Wohnbereich darf Geräuschschutz toll aussehen

Aber auch im Wohn- oder Esszimmer sind die Akustikbilder richtig super. So eignen sich zum Beispiel Motive wie Palmen oder Blätter, um eine tropische, ansprechende Wohnlandschaft zu gestalten. Gerade als Hintergrundwände sind die Fotoprints immer ein Hingucker und sprechen jeden an, der in seinem Wohnzimmer gern etwas ganz Besonderes haben möchte. Gesellen sich hier eine ästhetische Sitzgruppe, hölzerne Beistelltische oder gar ein atemberaubendes Aquarium hinzu, will man sein Zuhause gar nicht mehr verlassen.

So auch im Schlafzimmer – Wieso wachen wir nicht jeden Morgen in einem rosa Wolkenmeer auf?

Da beginnt der Tag doch gleich ganz anders: Welche Frau hatte nicht schon einmal davon geträumt, in einem rosa Wolkenmeer zu erwachen oder gar am Strand aufzuwachen. Auch Im Schlafzimmer sorgen die funktionalen und zudem ansprechenden Designs der Akustikwände für stimmige Atmosphäre und das gewisse Etwas. Ebenfalls können Wolkenprints auf Deckensegeln dem Raum Größe und Wirkung verpassen. Den Design-Optionen sind hier keine Grenzen gesetzt und für jeden Geschmack ist etwas dabei. Gerade, bei wem es im Schlafzimmer manchmal etwas lauter zugeht, der braucht sich keine Sorgen mehr um seine Nachbarn zu machen.

Montage leicht gemacht

Kreative Raumakustik muss kein Hexenwerk sein. Denn die schallabsorbierenden Akustikplatten werden mit Klettband geliefert und können so in minutenschnelle angebracht werden. Ebenso einfach ist das Entfernen der Bilder, wenn man diese beispielsweise austauschen möchten oder einfach an einem anderen Ort platzieren möchte.

Geräuschschutz und optische Highlights in einem

Kindergeschrei und dröhnende Bässe vom Sound der aufgedrehten Anlage: Kein Problem mehr! Diese Akustikwände stellen echtes Highlight der Wohnlandschaft und Geräuschdämmung in einem dar. Kinderzimmer können aufgepeppt, Schlafzimmer in stimmungsvolles Ambiente getaucht werden. Wo hat man das schon vorher gesehen?