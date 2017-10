Hagen/Dreilinden – eBay und Thalia haben heute eine neue strategische Partnerschaft bekanntgegeben. Durch die Nutzung von Synergien und die Bündelung von Kompetenzen zielen die Partner darauf ab, für bestehende und neue Kundengruppen attraktive und innovative Produkte und Services zu entwickeln. Beide Partner verfügen in ihren jeweiligen Segmenten über starke Marktpositionen. Thalia ist im deutschsprachigen Raum Marktführer im Sortimentsbuchhandel. eBay bietet einen der führenden Online-Marktplätze in Deutschland und weltweit.

In einem ersten Schritt der neuen Partnerschaft erhalten die Mitglieder des eBay Premium-Programms eBay Plus die Möglichkeit, das neue eBook-Abonnement tolino select von Thalia über einen Zeitraum von sechs Monaten als integrierten Service im eBay Plus-Programm zu nutzen. Dies wird gefolgt sein von der Möglichkeit für eBay Plus-Mitglieder, als integrierten Teil im eBay Plus-Programm, auf kontinuierlicher Basis Zugang zu eBooks über Thalia zu erhalten. So verbinden eBay und Thalia im Rahmen einer Retail-Content-Partnerschaft das bei den deutschen Verbrauchern sehr beliebte eReader-System tolino mit dem für Millionen von Artikeln nutzbaren Premium-Programm eBay Plus.

„Thalia ist eine sympathische und reichweitenstarke Marke, die für die strategische Partnerschaft mit eBay die richtige Expertise mitbringt. Der anhaltende Erfolg der tolino-Allianz zeigt eindrucksvoll, wie eine gemeinsame Zielsetzung einen Markt nachhaltig verändern kann. Diesen Kooperationsansatz verfolgen wir nun auch gemeinsam mit eBay. Es geht heute nicht mehr nur darum, die gesamte Wertschöpfungskette zu beherrschen. Nur wenn wir unsere individuellen Stärken bündeln, entstehen innovative Produkte und Dienstleistungen, die im internationalen Wettbewerb bestehen können“, sagt Michael Busch, CEO und geschäftsführender Gesellschafter von Thalia.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft zwischen eBay und Thalia. Damit verknüpfen wir ein Programm, das besonders hohe Service-Levels für Millionen von Produkten via eBay.de bietet, mit einem Zugang zu umfangreichem relevanten Content des deutschen Marktführers im Sortimentsbuchhandel. Diese Verknüpfung schafft einen Startpunkt für ein neues Ökosystem für die deutschen Konsumenten, das wir weiter ausbauen werden“, so Eben Sermon, Vice President eBay Germany

Sechs Monate tolino select als integrierter Service bei eBay Plus

Seit dem 13. Oktober 2017 können sich in einem ersten Schritt der neuen Partnerschaft alle eBay Plus-Mitglieder für eine sechsmonatige Nutzung des neuen eBook-Abonnements tolino select von Thalia im eBay Plus-Programm registrieren. Das bedeutet, dass sie im Rahmen der eBay Plus-Mitgliedschaft aus einem monatlich wechselnden Angebot von 40 attraktiven Buchtiteln vier Titel pro Monat ausleihen können. Die monatlich 40 von Buchhändlern und Buchexperten kuratierten Bücher umfassen jeweils 10 Bücher aus vier Genres – sowohl Bücher bekannter Autoren als auch überraschende Geheimtipps. So erhalten die eBay Plus-Kunden regelmäßige Lese-Inspiration und Zugang zu eBooks. Einmal ausgeliehene eBooks können bis zum Ablauf der sechs Monate jederzeit aufgerufen und jederzeit auf einem eReader, Webreader oder in der tolino App gelesen werden. Die sechs Monate werden gefolgt sein von einer Möglichkeit für eBay Plus-Mitglieder, als integrierten Teil des eBay Plus-Programms, auf kontinuierlicher Basis Zugang zu eBooks über Thalia zu erhalten. Die Details werden dazu in den kommenden Monaten bekanntgegeben.

Im Rahmen der Initiative haben die eBay Plus-Mitglieder ebenfalls die Möglichkeit, einen Coupon zu nutzen, um den eReader tolino shine 2 HD für nur EUR 89 (statt EUR 119 UVP) zu erwerben.

Quelle: eBay Corporate Services GmbH/Thalia Bücher GmbH