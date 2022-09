SEM – Sichtbarkeit trotz Konkurrenz im Netz

SEM (Search Engine Marketing) ist der vielen unbekannte Oberbegriff für Marketing im Bereich der Suchmaschinen wie Google, Bing und Co. Hierbei geht es vereinfacht ausgedrückt darum, dass Sie anderen, die beispielsweise Ihre Dienstleistung online suchen, möglichst an erster Stelle angezeigt werden. Wer unter den ersten Ergebnissen zu sehen ist, der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit angeklickt und weiter in Erwägung gezogen; Sind Sie erst auf Seite zwei oder auf einem Platz noch weiter hinten zu finden, muss der Kunde schon recht verzweifelt sein, um Sie überhaupt wahrzunehmen. Die schönste Website nützt Ihnen nichts, wenn Ihnen die Sichtbarkeit im Netz fehlt. SEM ist jedoch nichts, was man sich über Nacht mal eben beibringt. Stattdessen gibt es Agenturen wie Branchenportal24, die sich darauf spezialisiert haben, Ihr Unternehmen sichtbar zu machen.

Was ist SEM?

SEM hat zwei Unterpunkte: SEO und SEA, die auch beide von Branchenportal24 angeboten werden. Bei SEO geht es darum, Ihre Website höher “ranken” zu lassen, daher darum, Ihre eigene Website so zu gestalten, dass Google, Bing und Co. sie als relevanter wahrnehmen; Hinzu kommen einige Dinge außerhalb Ihrer Website wie etwa Backlinks, die auf Ihre Seite zurückführen. Gerade bei hohem Konkurrenzdruck kann es sich jedoch schwierig gestalten, Ihre Sichtbarkeit auf Dauer aufrechtzuerhalten. Hierzu könnten Sie eine Vollzeitkraft einstellen – oder aber eine zuverlässige Agentur beauftragen, was meist die günstigere Alternative darstellt.

SEA dagegen wird zumeist durch Google Ads umgesetzt. Sie kennen die obersten Ergebnisse bei Google, die unauffällig als “Anzeige” gekennzeichnet sind? Diese Ergebnisse wurden Ihnen durch Google Ads zur Verfügung gestellt. Doch obwohl sich das Programm bemüht, auch Neueinsteigern eine Chance zu bieten, gibt es einige Optionen, die nur Profis wirklich verstehen, die sich regelmäßig damit beschäftigen. Auch bei der Nutzung von SEA müssen die Fortschritte regelmäßig überprüft werden, zum Beispiel um Keywords zu überarbeiten. Auch hier kann sich die Beauftragung einer Agentur lohnen; Zumeist bekommt man hier auch die besseren Ergebnisse. Und: Je höher der Konkurrenzdruck, desto notwendiger sind diese besseren Ergebnisse auch, gerade im B2B-Bereich.

Bei Branchenportal24 finden Sie weitere Möglichkeiten für mehr Sichtbarkeit

Was früher das Telefonbuch war, sind heute Online-Verzeichnisse. Branchenportal24 bietet hierzu Verzeichnisse für die verschiedenen Bundesländer, beispielsweise ein Branchenbuch für NRW. Wer einen Anwalt, eine Versicherung, eine Werkstatt sucht, wird auch hier fündig; Wer eine Dienstleistung oder ein Produkt hier anbietet, wird durch den Kunden gefunden. Vielleicht bald auch Ihr Unternehmen?