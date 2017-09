Düsseldorf – Prologis, Inc. geht im Zuge eines globalen Website-Relaunch mit einem neuen Online-Auftritt für Deutschland an den Start. Seit dem 22. September ist die Website von Prologis Deutschland online.

Unter www.prologisgermany.de finden die Nutzer alles Wissenswerte zu Prologis – in einem überarbeiteten Design. Die nutzerfreundliche Website beinhaltet ein Immobilien-Such-Tool und einen Überblick über verfügbare Logistikflächen. Nachhaltigkeit spielt ebenfalle eine große Rolle: Die Website-Nutzer erfahren, wie Prologis Nachhaltigkeit in der Praxis umsetzt – beispielsweise über Best Cases zu Brownfield- und Infill- Entwicklungen.

„Mit der Website bieten wir Kunden, Geschäftspartnern und anderen Stakeholdern zahlreiche Informationen über Prologis, unser Portfolio und unsere Dienstleistungen sowie über die Logistikimmobilienbranche weltweit“, sagt Thomas Karmann, Managing Director, Regional Head Northern Europe bei Prologis. „Unser umfassender Research-Bereich liefert fundierte Analysen zu aktuellen Entwicklungen – zum Beispiel zur fortschreitenden Digitalisierung, sich wandelnden Lieferketten sowie zum E-Commerce-Wachstum.“

Prologis startet die neue Website pünktlich zur Expo Real, die vom 4. bis 6. Oktober in München stattfindet. In diesem Jahr hat das Research-Team des Logistikimmobilienentwicklers erneut die Top 100 der Logistikstandorte in Europa analysiert und stellt am 5. Oktober die Gewinner des Logistikstandorte-Rankings vor. Erste Ergebnisse der Studie finden Sie jetzt auf der neuen Website.

Nach dem Relaunch der deutschen Website folgen in den nächsten Monaten weitere individuelle Länder- Websites für neun von insgesamt 19 Ländern, in denen Prologis weltweit aktiv ist. Das überarbeitete Layout orientiert sich stark am globalen Web-Auftritt von Prologis (www.prologis.com), der seit März 2017 online ist.

Quelle: STROOMER PR | Concept GmbH