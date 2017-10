Mobile-Couponing: So überlebt der stationäre Handel

Gute Werbung ist essenziell für das Überleben des stationären Handels. Trotzdem gehen viele Unternehmen ihre Werbung nicht zielgerichtet und systematisch an. Dank einer vielversprechenden Verkaufsförderungsstrategie namens Mobile-Couponing von Gonnado können sich verschiedenste Unternehmen aus allen Branchen darüber freuen, in Zukunft mehr Kundschaft vom Netz in den Laden zu bringen und zu messen, wie erfolgreich ihre Werbung war.

Hilfe für den Detailhandel

Coupons werden oft für Online-Einkäufe benutzt. Der stationäre Einzelhandel soll nun auch davon profitieren. Dazu bietet Gonnado zuerst sogenannte Retargeting-Werbung an. Dadurch werden nur diejenigen Kunden mit Online-Anzeigen beworben, die sich tatsächlich für Produkte eines bestimmten Geschäfts interessieren. Durch einen Klick auf die Anzeige kann ein Coupon heruntergeladen werden, welcher der Kunde an der Kasse im Geschäft einlösen wird.

Werbung messbar machen

Um die Erfolge von Online-Werbung im stationären Einzelhandel zu messen, werden die Coupons als Verbindung zwischen der On- und Offlinewelt verwendet. Der Weg eines Coupons lässt sich vom ersten Klick auf eine Werbeanzeige im Internet bis zur Einlösung an der Kasse verfolgen. Durch diese einzigartigen Mobile-Coupons ist es Gonnado also möglich festzustellen, welche Anzeige zu welchem Verkauf geführt hat. Der Erfolg wird dadurch messbar gemacht und die Kampagne kann optimiert werden.

Erfolgreich in die Zukunft

Gonnados Verkaufsförderungs-Strategie hat sich im stationären Handel etabliert. Inzwischen betreiben über tausend Unternehmen jeglicher Grösse effektive Mobile-Coupon-Kampagnen mit Gonnado und es werden immer mehr. In der Modebranche erzielen solche Kampagnen durchschnittlich einen ROAS von 5x, während er in der Möbelverkaufsbranche bei 15x und im Autohandel bei 50x liegt. Am 9. und 10. November nimmt Gonnado am International Gift Card & Couponing Summit in München teil. Interessenten sind sehr willkommen vorbeizuschauen.

Quelle: Gonnado AG