Habitalix arbeitet als erste Hausverwaltung mit allen Daten online

Berlin – Habitalix, die moderne Full-Service-Hausverwaltung mit innovativer Online-Plattform zur Immobilienverwaltung und Echtzeitkontrolle für den Eigentümer, bietet zum Jahresbeginn die neue Software für Immobilienbesitzer an. Ab sofort stehen für jede Immobilie detaillierte Informationen zur Mikrolage, zum Beispiel Vergleichsmieten, zur Verfügung. Wie gewohnt bietet Habitalix alle Dienstleistungen einer klassischen Hausverwaltung, neu sind die Informations- und Steuerungsmöglichkeiten, die mit der Online-Plattform möglich sind. Sämtliche Vorgänge sind online nachvollziehbar, so können zum Beispiel Rechnungen jederzeit eingesehen, geprüft und freigegeben werden. Außerdem erhalten Immobilienbesitzer eine detaillierte Historie zu jeder Wohneinheit inklusive Mieterträgen, Mietrückständen und laufenden Arbeiten.

Patrick Lari, Gründer und Geschäftsführer von Habitalix: „Wir haben uns das Ziel gesetzt, Immobilien für die Eigentümer wirklich transparent zu machen. Wichtige Daten werden grafisch aufbereitet und erleichtern so unternehmerische Entscheidungen. Unsere Kunden profitieren davon, dass sie sich stets über sämtliche Vorgänge in ihren Immobilien online informieren können.”

Auch die kaufmännischen Leistungen (z.B. Nebenkostenabrechnung und Buchhaltung) und die technischen Leistungen (z.B. Instandhaltungen und Modernisierungen) sind online nachvollziehbar. Selbstverständlich ist Habitalix weiterhin persönlich in den ihnen anvertrauten Objekten präsent und deckt alle Leistungen ab, die Immobilieneigentümer von ihrer Hausverwaltung gewohnt sind. So bietet Habitalix Unterstützung bei der Auswahl von Handwerkern und Sachverständigen, holt Vergleichsangebote ein und leitet die Umsetzung von Baumaßnahmen – dies gewährleisten persönliche Ansprechpartner vor Ort. Mit der Online-Plattform können Eigentümer dabei nicht nur sämtliche Daten in Echtzeit einsehen, sondern sie haben die Möglichkeit, viele Entscheidungen rund um ihre Immobilien online zu treffen und den Hausverwalter direkt zu beauftragen.

Adrian Türklitz, Gründer und Geschäftsführer von Habitalix: „Mit unserer digitalen Plattform unterstützen wir die Arbeit der Eigentümer und Hausverwalter und verbessern die Kommunikation – auch mit den Mietern. Der persönliche Kontakt zwischen Eigentümer und Hausverwalter bleibt dabei zentraler Bestandteil einer erfolgreichen Zusammenarbeit. Auch die gemeinsamen Vor-Ort-Termine mit einem persönlichen Ansprechpartner bleiben wichtig.”

Zunächst bietet Habitalix die Hausverwalter-Leistungen am Standort Berlin-Brandenburg an. Mittelfristig ist die Expansion in weitere Metropolen in der DACH Region geplant.

