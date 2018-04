Um Produkte und Dienstleistungen erfolgreich zu vermarkten, kommt es auf das richtige Marketing an. Dazu gehören auch kurze Werbefilme, die im Internet oder im TV das Interesse der Zielgruppe wecken. Damit der Werbespot auch den gewünschten Erfolg erzielt, sollten sich mittelständische Unternehmen am besten an eine renommierte Casting-Agentur wie Blank&Biehl wenden, welche die Suche nach geeigneten Darstellern übernimmt.

Welche Leistungen bietet die Agentur Blank&Biehl?

Eine professionelle Casting-Agentur wird nicht nur von Produktionsfirmen aus der Filmbranche beauftragt. Auch Unternehmen aus dem Mittelstand nehmen die Leistungen einer Agentur gerne in Anspruch, wenn es um die Suche von Darstellern für einen Werbespot oder eine Werbeanzeige geht. Hier ein Überblick über das Leistungsspektrum, das die Casting-Agentur Blank&Biehl ihren Kunden bietet:

Bundesweite Vermittlung von Darstellern, Komparsen und Werbetypen

Große Auswahl an Darstellern durch umfangreiche Vermittlungskartei

Angebot gilt für vieles Genres, speziell auch für Werbespots

Shootings und Videocastings der Kandidaten nach Vorgabe des Kunden

Je nach Anforderungen des Kunden erstellt die Agentur ein individuelles Angebot. Insgesamt stehen 38.000 Darsteller deutschlandweit zur Verfügung, die neben wichtigen Kriterien wie Alter, Größe und Aussehen auch eine hohe Professionalität mitbringen. Außerdem gewährt die Agentur Blank&Biehl einen Einblick in die Sedcards, damit die Kunden sich selbst einen Eindruck von den Kandidaten machen können.

Tiefpreisgarantie bei der Agentur Blank&Biehl

Die Agentur Blank&Biehl punktet gegenüber ihren Mitbewerbern mit einem entscheidenden Vorteil: Sie bietet eine Tiefpreisgarantie für die Vermittlung der Darsteller und arbeitet mit einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Für mittelständische Unternehmen ist das ein attraktives Argument, da das Budget für Werbung und Marketing meistens eng begrenzt ist.

Außerdem übernimmt die Agentur trotz bundesweiter Vermittlung sämtliche Fahrtkosten der Darsteller. Gerade wenn mehrere Darsteller am Dreh teilnehmen, bedeutet das eine hohe Ersparnis für den Kunden.

Bereits beim Angebot achten die Mitarbeiter von Blank&Biehl auf eine hohe Transparenz der Daten. Das gilt auch für die spätere Abrechnung, in der Kosten nicht versteckt, sondern übersichtlich und nachvollziehbar aufgeführt werden.