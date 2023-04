Mobile Security: Wie schützen Sie Ihr Smartphone?

Wiesbaden – Sophos erhält für seine Mobile Security für Android den „AV-Test Award Best Protection 2015“. In insgesamt sechs Testrunden über das Jahr 2015 hinweg war die Security-Lösung von Sophos Sieger in der Kategorie Schutzwirkung. In allen sechs Tests zeigte die Security-App von Sophos durchweg eine 100-prozentige Erkennungsrate.