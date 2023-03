Arbeitsplatz-Buchungssystem – Gestalten Sie Ihr Unternehmen flexibler

Selten haben sich die Ansprüche an flexible Arbeitsgestaltung so grundlegend geändert wie in den letzten Jahren. Durch die Corona-Pandemie waren sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer dazu gezwungen, flexible Arbeitsmodelle umzusetzen. Während im Jahr 2019 Homeoffice zu der Ausnahme gehörte, ist diese Möglichkeit innerhalb kürzester Zeit zu einem festen Bestandteil der Arbeitswelt geworden. Auch das Arbeitsplatz-Sharing beziehungsweise Desk-Sharing am Arbeitsplatz gewinnt immer mehr an Beliebtheit. Nicht nur, dass dieses Modell flexibles Arbeiten ermöglicht, es kann dem Unternehmen auch zu Kosteneinsparungen verhelfen. Im Gegensatz zum traditionellen Modell hat der Mitarbeiter hier keinen festen Arbeitsplatz mehr, sondern kann Schreibtische und Besprechungsräume flexibel, je nach Anwesenheit, nutzen. Genau da setzen Arbeitsplatz-Buchungssysteme, wie FlexWhere, an.

Die Vorteile eines Arbeitsplatz-Buchungssystems

Der Mitarbeiter kann in der App des Arbeitsplatz-Buchungssystems seinen Arbeitsplatz durch die gewünschten Kriterien, wie beispielsweise einen Platz am Fenster oder im Ruhebereich, aber auch in der Kantine, schnell und einfach reservieren. Mitarbeiter können auch das gewünschte Datum und die Uhrzeit mit dem ausgewählten Arbeitsplatz oder anderweitigen Ressourcen, wie einem Meetingraum, buchen. Es gibt außerdem die Möglichkeit, den Arbeitsplatz der Kollegen gezielt zu suchen. FlexWhere vereinfacht die Suche nach dem richtigen Raum oder der benötigten Person um einiges. Durch das Arbeitsplatz-Buchungssystem kann der Mitarbeiter schon vor Beginn der Arbeit festlegen, an welchem Schreibtisch und neben welchen Kollegen er heute sitzen möchte.

Neben dem Reservieren des gewünschten Arbeitsplatzes gibt es zahlreiche weitere Vorteile von Arbeitsplatz-Buchungssystemen, wie einen Live-Belegungsplan, die Verwaltung eines persönlichen Profils oder die Nutzung von Check-In und Check-Out-Prozessen.

Mithilfe des richtigen Arbeitsplatz-Buchungssystems, wie FlexWhere, ist es ein Kinderspiel Raum für vertrauliche Gespräche, Teambuilding und konzentriertes Arbeiten zu schaffen, ohne dass auf ein starres Bürokonzept zurückgegriffen werden muss. Mit der richtigen Planung durch das leistungsstarke Arbeitsplatz-Buchungssystem wird Ihr Unternehmen nicht nur flexibler, sondern auch attraktiver für bestehende und mögliche neue Mitarbeiter.