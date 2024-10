Bis zu 10.000 werthaltige LinkedIn-Kontakte in einem Jahr

Landshut, 30. Oktober 2024.

Wer LinkedIn für sein Marketing nutzt, der kennt die vielen Restriktionen, die die Plattform ihren Nutzern auferlegt, damit nicht ungehemmt Kontakte hinzugefügt und plumpe Werbenachrichten verschickt werden. LinkedIn bemüht sich so um Qualität und darum, seinen Ruf als wertvolle Business-Community zu schützen. Statt Werbung soll organisches Wachstum den Erfolg der Nutzer bringen: Im Fokus sollen Branchenkontakte und sinnhafter Content stehen. Mit dem Digital Sales Agent hat die Performance Marketing Agentur GROW Brand Crafter aus Landshut nun ein KI-gestütztes Tool vorgestellt, das sowohl den Interessen von LinkedIn Rechnung trägt als auch den Werbetreibenden.

„Wir haben mit dem Digital Sales Agent ein neues Produkt geschaffen, welches es ermöglicht, LinkedIn organisch in seiner besten Form aufzubauen“, erklärt Josef Köppl, CEO der GROW Brand Crafter. „Innerhalb von nur zwölf Monaten können so zwischen 5.000 und 10.000 neue Kontakte aus der Wunschzielgruppe generiert werden – ohne zu spammen und ohne zu nerven.“ Ausgewählt und adressiert werden die Kontakte durch eine KI, die später auch hochpersonalisierte Nachrichten verfasst und sinnvoll Bezug nimmt auf das Unternehmen, die Kontaktperson und deren Interessen, deren letzte Beiträge und Posts sowie auf weitere frei zugängliche Informationen aus dem Netz. „Diese KI-Funktion ist weltweit einmalig und wurde von uns zusammen mit LinkedIn entwickelt“, erklärt Köppl, der auch von der so zu erzielenden Conversion-Rate schwärmt. Bis zu 40 Prozent betrage diese – im Online-Marketing eine Riesenzahl.

Möglich wurde die Entwicklung auch deswegen, weil die GROW Brand Crafter zu den Top 30 LinkedIn-Agenturen in Europa gehören. Rund 20 Millionen Euro Werbebudget hat das Unternehmen in den letzten beiden Jahren auf beziehungsweise mit LinkedIn umgesetzt. „Das verschafft uns besondere Zugänge zu den Entscheidern und Entwicklern bei LinkedIn und sorgt zudem für valide Erfahrungswerte“, so Köppl. Werbeausgaben würden somit durchschnittlich einen acht- bis zehnfachen Return-on-Investment erreichen.

Josef Köppl gehört auch als Spezialist zu den Top Ten der europäischen LinkedIn-Experten, wird immer wieder bei technischen Fragen hinzugezogen. „Unsere Vernetzung zum nationalen und internationalen Management von LinkedIn ist hervorragend. Das verschafft uns echte Vorteile, die wir auch für unsere Kunden einsetzen“, so der Performance Marketer und Agentur-Chef.

Der Digital Sales Agent geht weit über die Funktionen des LinkedIn Sales Navigator hinaus. Die GROW Brand Crafter wollen das neue Tool nun großflächig ausrollen und das LinkedIn-Marketing revolutionieren. „Wir setzen KI gewinnbringend und qualitativ ein, damit Marketing stilvoll, individuell und persönlich bleibt. Performance Marketing kann auch Qualitätsmarketing sein, Das wollen wir beweisen und setzen hier auf modernste Technologien und Know-how-Transfers“, so Köppl abschließend.

Wer eine kostenlose Analyse machen möchte, kann diese unter https://linkedin.grow-brandcrafter.de erhalten. Weitere Informationen zum Digital Sales Agent und über die GROW Brand Crafter gibt es unter https://grow-brandcrafter.de.

Hintergrund

GROW Brand Crafter ist eine von Google und Facebook zertifizierte Performance Marketing Agentur. Mit GROW Brand Crafter erhalten Unternehmen jeder Größe und aus nahezu allen Branchen einen priorisierten Zugang zu den neuesten Funktionen und Werbemöglichkeiten – direkt von den Ansprechpartnern der marktführenden Werbeplattformen. Als erfahrener Shopify-Partner designen, entwickeln und optimieren die GROW Brand Crafter Online-Shops der Extraklasse, mit denen sich eine maximale Zahl an Kunden generieren lassen. Das Unternehmen bieten über 15 Jahre Erfahrung in der strategischen und smarten Erstellung und Optimierung von Google & Social Ads wie LinkedIn Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads und vielen mehr. Das Team der Agentur besteht aus rund 20 Experten mit maximaler Experience und dem nötigen Know-how im Performance Marketing, mit Google und E-Commerce sowie bei Web-Development, Social Media, Brand Building und vielen weiteren Themen mehr.

Weitere Informationen unter https://grow-brandcrafter.de.

Quelle: GROW Brand Crafter / SCALUP GmbH