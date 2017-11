App - Kostenloses Tool vereinfacht Fleetmanagement

Wimsheim – Die cloudbasierte App von CarbookPlus automatisiert vollkommen kostenlos und unabhängig alle Abläufe, die Fleetmanager im Auge behalten müssen: Sie erfasst zeitsparend die jeweils relevanten Daten, analysiert sie und ermöglicht in Echtzeit eine umfassende Sicht auf einzelne Fahrzeuge oder den gesamten Fuhrpark. Durch vernetzte Daten- und Service-Dienste lassen sich auch in kleineren und mittleren Flotten Optimierungspotenziale offenlegen.

Insbesondere bei der Nutzung von Poolfahrzeugen begegnen Flottenmanager vielseitigen Herausforderungen. Selbst in kleineren Fuhrparks ist es anspruchsvoll, die Auslastung und aktuelle Position der Automobile sowie deren technischen Zustand möglichst aktuell zu erfassen. Fahrzeugbuchungen müssen verwaltet, Fahrer zugeordnet und alle Bewegungen der Fahrzeuge nachvollziehbar dokumentiert werden. CarbookPlus gibt Flottenmanagern ein ergonomisches Tool an die Hand, das alle relevanten Informationen in einer kostenfreien App zusammenführt. Mehr noch: mit einer Integrationsmöglichkeit für Händler, Werkstätten und Versicherungen sowie digital archivierbaren und stets griffbereiten Fahrzeugdokumenten ist jeder Fahrer rundum gut versorgt.

Alles im Blick – alles im Griff

Per interaktivem Dashboard stellen Flottenmanager ihren Fuhrpark zusammen und überwachen ihn. Für die optimale Flottenauslastung und -effizienz sorgt der integrierte Dienstplan: Per Livestatus informiert er Flottenmanager und Fahrer über gebuchte und verfügbare Fahrzeuge. Fahrzeugreservierungen für den Außendienst, innerbetriebliche Einsätze oder für Auslieferungsteams sind mit wenigen Klicks durchführbar. Jeder Fahrer wird von der App über zugeteilte Buchungen benachrichtigt und direkt zum Standort des Fahrzeugs geführt. Buchungen des Antragstellers sind jederzeit in der App abruf- und stornierbar. Die automatische Trackingfunktion per GPS befähigt die Nutzer, ein rechtssicheres, lückenloses Fahrtenbuch zu führen. Routen und Fahrten lassen sich nicht nur planen, sondern auch nachverfolgen und analysieren. Eventuelle Abweichungen werden vom System markiert, um damit Kraftstoffverbrauch und Zeitaufwand für Folgefahrten zu optimieren. Per Geo-Fencing ist der Flottenmanager außerdem in der Lage, Bewegungsgrenzen zu definieren. Das System benachrichtigt ihn, sobald diese überschritten werden.

Reise- und weitere Kosten können ab sofort zeitnah abgerechnet und im Unternehmen erfasst werden: Erforderliche Belege lassen sich über eine optische Zeichenerkennung (OCR) automatisch ins System einlesen und archivieren. Sie werden über die App weitergeleitet.

Zuverlässigkeit rundum: Servicepartner integrieren

Das System erinnert Fuhrparkmanager an Kundendiensttermine und fällige Versicherungsprämien, wenn diese Werkstätten, Händler und Versicherungen ins System einbinden. Im Fall einer Panne oder bei Unfällen sind Nutzer nicht nur in der Lage, Pannendienste zu verständigen und Notrufe automatisch abzusetzen. Sie können auch vollständige Unfallberichte direkt in der App verfassen und an die Versicherung weiterleiten. Die integrierte Umkreissuche nach geeigneten Werkstätten und Notfalldiensten vervollständigt das Service-Angebot. Für Flottenmanager offenbart sich an dieser Stelle eine weitere Möglichkeit, den Zeit- und damit Kostenaufwand zu reduzieren.

