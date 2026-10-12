Nach Bas-Rücktritt: Klingbeil kündigt Neuwahl der kompletten SPD-Spitze an

Nach dem Rücktritt von Bärbel Bas als SPD-Chefin und Bundesarbeitsministerin hat ihr bisheriger Co-Parteivorsitzender Lars Klingbeil eine Neuwahl der gesamten Parteispitze angekündigt.

Klingbeil kündigt Neuwahl der kompletten SPD-Spitze an

Man werde „um den Jahreswechsel rum“ einen Bundesparteitag durchführen, wo die komplette Führungsriege der SPD zur Wahl stehen werde, sagte Klingbeil am Montag nach der Präsidiumssitzung der Sozialdemokraten in Berlin. „Ich halte das für wichtig, damit wir Klarheit über die personelle Aufstellung und auch Klarheit über den programmatischen Kurs der SPD haben.“

Zu seiner eigenen Zukunft machte Klingbeil zunächst keine Angaben. Er bekräftigte aber, dass an der Doppelspitze der SPD festgehalten werden soll. „Ich habe damals als Generalsekretär diese Doppelspitze eingeführt und ich halte sie auch für richtig“, sagte er. Er werde jetzt alles dafür tun, dass die SPD „die beste Aufstellung“ an der Spitze habe.

Foto: Lars Klingbeil am 12.10.2026 / Bild: via dts Nachrichtenagentur