Bärbel Bas tritt als SPD-Vorsitzende und Bundesarbeitsministerin zurück

Bärbel Bas tritt sowohl als SPD-Vorsitzende als auch als Bundesarbeitsministerin zurück. Das kündigte sie am Montag in einer persönlichen Erklärung an.

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas verlässt Politikbühne

Nach dem Tod ihrer Stieftochter habe sie festgestellt, dass sie Zeit brauche, um die Trauer zu verarbeiten, schreibt Bas. „Darüber hinaus muss ich leider feststellen, dass die öffentlichen Angriffe auf mich, leider auch aus den Reihen des Koalitionspartners, in dieser für mich persönlich schwierigen Zeit weiter forciert wurden.“ Da sie momentan nicht die Kraft aufbringen könne, kurzfristig ihre Regierungs- und Parteiarbeit vollumfänglich auszuüben, habe sie sich entschieden, beide Ämter aufzugeben.

Ihr Amt als Parteivorsitzende lege sie mit dem heutigen Tag nieder, so Bas weiter. Gleichzeitig habe sie den Bundeskanzler gebeten, sie aus dem Amt der Bundesministerin für Arbeit und Soziales zu entlassen. „Dieser Schritt ist mir nicht leichtgefallen. Ich bin aber davon überzeugt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesministeriums jetzt eine starke Hausleitung verdient haben, die mit voller Kraft die anstehenden Gesetze und Reformvorhaben vorantreibt“, so die scheidende Ministerin.

Foto: Bärbel Bas (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur