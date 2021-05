Bauindustrie kritisiert Mantelverordnung

Berlin. Die Deutsche Post gerät wegen der Portoanhebung bei Briefen in farbigen Umschlägen in die Kritik. In der «Bild»-Zeitung (Mittwochausgabe) bezeichnete der Vorsitzende der Monopolkommission, Justus Haucap, den Aufschlag von 35 Cent als «Schritt in die falsche Richtung». Zugleich monierte Haucap das generelle Preisniveau für Briefe bei der Deutschen Post.