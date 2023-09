Exklusives Reisen nach Salzburg

Das Geburtshaus von Mozart, die Festung Hohensalzburg oder das Schloss Mirabell: Die österreichische Großstadt am Fuß der Ostalpen hat viel zu bieten – für einen Wochenendtrip ebenso wie einen erholsamen Kurzurlaub. Damit der tatsächlich zu dem wohlverdienten Erlebnis und einem unvergesslichen Highlight wird, beginnt die Reise am besten möglichst erholsam und exklusiv – wie zum Beispiel mit einem eigenen Privatjet.

Kein Stress bei der Reise nach Salzburg – dafür umso mehr Flexibilität

Salzburg ist heute kein Geheimtipp mehr: Mit Ausnahme der jüngsten Corona-Jahre stiegen die Besucherzahlen der Stadt konsequent an. In Anbetracht der historischen und kulturellen Bedeutung der Großstadt, die übrigens den Titel als UNESCO-Weltkulturstadt trägt, dürfte das nur wenig überraschen. Viele Sehenswürdigkeiten, von Mozarts Geburtsstätte bis hin zur Getreidegasse und schließlich nach Schloss Hellbrunn, hat Salzburg definitiv zu bieten.

Aber die Anreise muss nicht zwingend mit dem Auto oder Zug erfolgen. Linienflüge sind zwar eine Option, jedoch fliegen Salzburg nur sehr wenige deutsche Flughäfen an. Mehr Flexibilität bieten stattdessen individuelle Charterflüge mit dem Privatjet. Die erstklassige Lage des Flughafens in der flächenmäßig eher überschaubaren Stadt avanciert dabei zum Vorteil. Wer Flüge nach Salzburg mit dem Privatjet buchen möchte, der befindet sich nach der Landung nur rund fünf Kilometer vom Stadtzentrum und nur etwa 10 Kilometer vom Schloss Hellbrunn entfernt. Die Strecke in die Innenstadt lässt sich vom Flughafen aus leicht mit Mietwagen, falls noch andere Städte Österreichs Teil der Reise sind, oder alternativ mit Chauffeur oder Taxi zurücklegen.

Charterflüge nach Salzburg – exklusive Anreise für geschäftliche Termine oder den verdienten Urlaub

Der größte Stressfaktor eines jeden Urlaubs oder einer Geschäftsreise ist im Regelfall die Anreise. Mit dem Auto drohen lange Staus auf der Autobahn, mit dem Zug die fast schon zu erwartenden Verspätungen und bei Linienflügen sind Ausfälle oder Verzögerungen beim Check-in oder der Sicherheitskontrolle ebenso wenig auszuschließen, wie nervenaufreibende Mit-Fluggäste im vollgebuchten Flugzeug.

Wer exklusiv und stressfrei, aber auch pünktlich anreisen möchte, kommt mit dem privaten Charterflug besser – selbstverständlich lässt sich da auch direkt ein Limousinen-Transfer hinzubuchen, damit der Reisestress nicht plötzlich nach der Landung losbricht. Praktisch: Vor Ort bekommt man auch als Privatflieger Zugang zu der hiesigen Business-Lounge. Die Zeit bis zum Start zu überbrücken, sollte also kein Problem darstellen.

Eine Eigenheit Salzburgs: Aufgrund der Nähe des Flughafens zum Stadtzentrum herrscht da, außer für Ambulanz- und Krankenflüge, ein Nachtflugverbot. Das gilt nicht nur für Linien-, sondern auch für Charterflüge. Selbst mit dem Privatjet ist es also nicht möglich nach 23 Uhr in Salzburg zu landen oder vor sechs Uhr in den Morgenstunden wieder abzuheben. Bei der individuellen Planung eines Geschäftstermins vor Ort ist das zu berücksichtigen.

Damit nicht nur der Urlaub, sondern schon die Anreise zum Erlebnis wird

Abgesehen davon, dass man sich mit einem Privatjet Zeit ebenso spart wie die eigenen Nerven schont, ist ein Flug im Privatjet auch ein echtes Erlebnis – und das sollte man, sofern die Möglichkeiten dazu bestehen, doch zumindest einmal im Leben genossen haben.