Zukünftiger Erfolg - Warum auf Online-Werbung setzen?

An den digitalen Wandel muss man sich anpassen. Werbung und Marketing sind ausschlaggebend für den Erfolg einer Firma. Will ein Unternehmen effektiv, zielgruppengerecht und zeitgemäss kommunizieren, führt kein Weg an Online-Werbung vorbei. Die Zukunft ist digital, so auch im Bereich Werbung. Genau dort setzt das Ad-Tech-Unternehmen Gonnado an und hilft den Einzelhändlern den Schritt in die Digitalisierung zu machen. Dadurch werden die potentiellen Kunden vom Internet wieder zurück ins Ladengeschäft geholt.

Das Consulting-Unternehmen McKinsey hat in einer Studie festgestellt, welche Gründe einer Kaufentscheidung zugrunde liegen. Dabei stellte sich heraus, dass digitale Werbemassnahmen nicht nur ausschlaggebend für den Kaufentscheid sind, sondern auch das Kaufverhalten, also die sogenannte Customer Journey, erheblich beeinflussen. Bei klassischen Medien ist dieser Beeinflussungseffekt auf die Customer Journey nur sehr gering, was somit deutlich für eine Investition in Online Marketing spricht.

Online-Werbung verändert die Konsumentenwelt

Die Customer Journey hat sich im Verlauf der Zeit verändert. Früher war der Kaufprozess relativ linear und gut überschaubar. Derzeit ist er mehrdimensional, von Firmen nur schwer vorhersehbar und nicht mehr zu kontrollieren. Der Konsument ist heutzutage dank des Internets bestens informiert, auch über Angebote der Konkurrenz, und hat zahlreiche Möglichkeiten sich für oder gegen einen Kauf zu entscheiden. Dies stellt für den stationären Einzelhandel ein Problem dar.

Mit Online-Werbung Kunden messbar zurück in den Laden bringen

Das Internet-Verhalten der potentiellen Kunden kann man nun verwenden, um dem Einzelhandel entgegenzukommen. Gonnado hat einen Mobile-Coupon entwickelt, um die Interessenten im Netz zurück in den Laden zu führen. Der Mobile-Coupon wird mittels Online-Anzeige spezifischen Zielgruppen angezeigt, was die Werbung effizienter werden lässt. Bei der Einlösung dieses Rabattcoupons im Geschäft wird er dank eines unverkennbaren Codes jener Anzeige zugeordnet, die zum Herunterladen des Coupons geführt hat. So wird der Erfolg jeder einzelnen Online-Anzeige gemessen, wodurch dieses noch kundenspezifischer gestaltet werden kann. Somit ermöglicht es Gonnado dem Einzelhandel, via Mobile-Coupons mehr Kunden ins Geschäft zu holen. Schon über tausend Unternehmen haben die Effektivität von Gonnados Coupon-Remarketing entdeckt und steigern dadurch ihren Umsatz mit einem Faktor 4x bis 50x des investierten Werbebudgets.

Quelle: Gonnado AG