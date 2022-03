Neues Auto in Sicht: Was passiert mit dem Gebrauchtwagen?

Die Bedürfnisse der Autofahrer ändern sich – genauso wie die angebotenen Fahrzeuge. War eine Klimaanlage einst noch ein Luxus, der wohl überlegt sein musste, ist sie heute kaum noch wegzudenken. Wer kauft noch einen Pkw ohne Klimaanlage? Innovationen werden im Laufe der Zeit zum Standard. Ähnlichen Einfluss haben selbstredend und gerade zur heutigen Zeit deutlich erkennbar politische Maßnahmen und Gegebenheiten auf den favorisierten Pkw. Wer heute an der Kasse einer Tankstelle steht, verwünscht Diesel oder Benziner. Die Entscheidung für ein Elektroauto wird geradezu leicht gemacht. Doch was passiert mit dem alten Gebrauchtwagen?

Viele schwören auf einen Privatverkauf über verschiedene Anzeigen-Portale, wo durch das Wegfallen einer Verkäufer-Pauschale angeblich ein höherer Preis erzielt werden kann. Auf Käuferseite dagegen geht man ein höheres Risiko ein, da in der Regel keinerlei Garantie oder Gewährleistung gegeben wird. Gebrauchtwagen-Käufer sind zudem meist sehr preisbewusst – andernfalls hätte man sich ja auch für einen Neuwagen entscheiden können. Nun, wo der zukünftige Pkw-Besitzer auch mit steigenden Spritkosten rechnen muss, ist der Gebrauchtwagen also denkbar unattraktiv. Dem gegenüber stehen mehr und mehr Verkäufer, die ihren Gebrauchten verkaufen wollen, um sich ein Elektroauto zu beschaffen. Die Konkurrenz ist groß, der Preis, den man innerhalb eines Privatverkaufs erzielen kann, sinkt also spürbar.

Was also bleibt dem Verkäufer übrig? Wer beispielsweise einen Autoankauf in Düren anvisiert, sollte sich an einen entsprechenden Profi wenden. Natürlich wird dieser nicht auf eine gewisse Gewinnmarge verzichten wollen – für diese gewinnt man jedoch wertvolle Zeit, die andernfalls mit dem Erstellen eines Gebots, mit Treffen von potentiellen Käufern, mit Werkstattbesuchen verbringen würde – ohne sicher sein zu können, dass am Ende des Prozesses ein Verkauf steht. Ein professioneller Autoankauf hat zudem den Vorteil, dass ein fairer Preis durch Experten festgestellt werden kann, je nach Alter und Zustand des Pkw; ein Vorteil für Käufer und Verkäufer.